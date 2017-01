KOJI ZARAZAN SMIJEH… Smrznuo im se prilaz, svi su umirali od smijeha dok je jadnica pokušala hodati

Kći je došla u posjetu roditeljima za Božić, a na odlasku ju je dočekao smrznuti prilaz. Dok joj je tata pokušavao pomoći da uđe u auto, mam je umirala od smijeha i sve snimala.

Nema ništa ljepše od Božića provedenog s obitelji, no obitelj može biti i okrutna. Jedna okrutna mama iskoristila je nespretnost svoje kćeri da se nasmije do suza, no bila je toliko dobra da njezinu nevolju podijeli putem interneta kako bi se cijeli svijet mogao snimati njezinoj kćeri.

Urnebesni pokušaj hodanja po zaleđenom prilazu svakako pogledajte u nastavku: