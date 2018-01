Klinac je naručio bong s interneta, a onda je pokušao mamu uvjeriti da mu je bong dostavljen greškom.

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj mama tjera sina da otvori paket koji je naručio, a u kojem je bong. Sin se cijelo vrijeme pretvara da ne zna što je u paketu, no mama se ne da zavarati i jako dobro zna što je sin naručio. On tvrdi da mu je trebala stići komponenta za Xbox, no mama inzistira da otvori paket pred njom. Urnebesnu snimku možete pogledati u nastavku.