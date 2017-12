KAMERE ZABILJEŽILE RIJETKI PRIMJER SRODNIH DUŠA: Možda nisu najbistriji na svijetu, ali si zato savršeno pašu

Internetom se širi video bračnog para koji si savršeno paše iz posve neobičnog razloga.

Mnogi su u potrazi za srodnom dušom, no samo rijetkima se dogodi da je zaista pronađu. To se dogodilo paru zabilježenom na videu koji kruži društvenim mrežama. Riječ je o isječku iz stare obiteljske emisije u kojoj se natječu bračni parovi.

U videu kojeg vam prenosimo supruzi je postavljen zadatak da pogodi koliko će suprug reći da mu majka ima desetljeća. Supruga je rekla ‘deset’ i zakolutala očima. Kada je došlo vrijeme na njezinog supruga da odgovori na pitanje, našao se u velikim problemima jer uopće nije znao što znači desetljeće.

No, to ga nije omelo da ponudi odgovor pa je na licu mjesta izračunao da mu majka ima 44 godine, što je po njegovoj računici 10 desetljeća. Tako je ispalo da su oboje odgovorili isto iako nisu nužno niti razumjeli pitanje pa ako to nisu srodne duše, onda stvarno ne znamo što su…