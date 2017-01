KAKVI GENIJALCI! Ispred banke snimali spot o pljački banke pa je policija mislila da netko pljačka banku

Policija u punoj ‘ratnoj’ opremi uletjela je među naoružane pljačkaše banke s maskama na licu u Lake Jacksonu u Teksasu samo da bi se ispostavilo da je riječ o lokalnim reperima koji snimaju novi glazbeni spot.

Snimanje spota na samu Novu godinu ispred banke koja nije radila završeno je prije zadnjeg kadra jer su reperi odjeveni kao pljačkaši banaka privukli pažnju prave i do zuba naoružane policije.

Reperi Tru Keezy i Yung Groovey priznaju da su imali oružje, i to četiri komada, sačmarice i Glockove, koji doduše nisu bili napunjeni. No, policija to nije mogla znati i uletjeli su uperenim oružjem kao da je riječ o pravoj pljački banke.

“Došli su straga i počeli vikati: ‘Lezi na tlo, lezi (je**te) na tlo!'”, ispričao je Tru Keezy za lokalnu KPRC-TV.



Jako, jako loša ideja

Kad su odahnuli od sreće što ih policajci nisu upucali na licu mjesta, objasnili su im da snimaju spot s temom pljačke banke i da njihovo oružje nije napunjeno.

“Bila je to loša ideja s dobrim razlogom”, kaže Tru.

Narednik Jon Kirk iz gradske policije rekao je da su reperi mislili da je banka je zatvorena kada su odlučili snimati, ali je muškarce odjevene poput pljačkaša uočila ekipa koja je čistila urede u zgradi pa su pokrenuli alarm u oko 13.45.

Protiv glazbenika nije podignuta nikakva optužnica, ali Tru mora platiti 1700 dolara zbog teškog prekršaja.

