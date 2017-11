‘KAKVE TO ODVRATNE STVARI KUPUJEŠ?!’: Tata mislio da je pronašao kćerin vibrator pa se strašno osramotio

Jedan je ‘zabrinuti’ otac postao predmetom sprdnje nakon što je u sobi svoje kćeri otkrio napravu za koju je mislio da je vibrator.

Zbunjeni tata odmah se obrušio na kćer kao da je pronašao tko zna što te uslikao predmet i poslao joj poruku koja glasi: ‘Emily gdje si? Moram pričati kad se vratiš kući?’

Kći je odgovorila: ‘Kod prijatelja. Zašto?’

Na to joj je otac poslao fotografiju predmeta i napisao: ‘Pronašao sam ovo. Zašto kupuješ takve stvari. To je odvratno! Ne smiješ se rasipati novcem? Ako imaš takve potrebe, predlažem da ne ostavljaš posvuda svoje stvari.



Ona je odgovorila: ‘TATA ŠTO MISLIŠ DA JE TO?’

Tata je nespretno odgovorio: ‘One odvratne igračke koje vibriraju! Nisam tako star, Emily!’

No, čini se da je još stariji jer mu je kći odgovorila: ‘TATA TO JE PRIJENOSNI PUNJAČ MOBITELA! TO SAM KORISTILA U DISNEYLANDU ZA PUNJENJE MOBITELA!! ŠTO SI UOPĆE RADIO MEĐU MOJIM STVARIMA??’

Kad je tata vidio koliko je pogriješio, samo je podvio rep i odgovorio: ‘Nemoj reći mami… Oprosti. Trebao sam kremu za usne’

Emily nije mogla samo tako prijeći preko toga pa je razgovor s tatom objavila na društvenim mrežama, a tata je konačno dobio dozu sramote koje i zaslužuje…