Ako vam padobranstvo ili paragliding izgledaju opasno, onda nemojte ni gledati ovaj video…

Speed-flying je sport (ili samoubojstvo u pokušaju, kako vam drago) koji objedinjuje elemente padobranstva, paraglidinga pa čak i boardanja te skijanja.

Ukratko, cilj je što brži let, što bliže padini. Ako vam let brzinom i do 130 km/h tik uz brdo zvuči kao nešto što je iznimno opasno, to je zato što i jest.

A ako ne vjerujete, pogledajte kako to izgleda u praksi…