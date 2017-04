‘JEDNU PIZZU S KOBASICAMA, MOLIM’: Par se nije mogao suzdržati pa su se poseksali nasred fast food restorana

Jedan britanski par toliko se napalio čekajući da im se ispeče pizza u Dominu, da su se odlučili uhvatiti u ljubavni klinč pred zaposlenikom na blagajni.

Na njihovu žalost, vruću akciju su snimile nadzorne kamere pa su napaljeni ljubavnici ubrzo postali viralni hit.

Snimka je nastala u britanskom gradu Scarboroughu na obali Sjevernog mora, a ondašnji mediji su pronašli glavne aktere. Radi se o 31-godišnjem Craigu Smithu i 28-godišnjoj Danielli Hirst.





Kažu da su se “malo zanijeli” dok su čekali pizzu s kobasicama. “Vrlo sam otvorenog uma što se tiče seksa na javnim mjestima, napaljuje me činjenica da me netko može uhvatiti u tome. No naravno, nikad nisam mislila da će nas snimiti i da ćemo postati internetska senzacija”, rekla je Daniella.

Kako je ispričala, njen dečko Craig je slavio 31. rođendan i malo previše popio.

Nabrojali su top pet mjesta na kojima su se poseksali – autobus, kombi, hotel, javni bazen i polje. Dodaju da bi nova destinacija mogao biti restoran Pizza Hut.