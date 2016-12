IZ SNOVA U STVARNOST: 10 poznatih ideja koje su počele jer ih je netko sanjao

Većina snova ima malu konkretnu vrijednost, poput stajanja u redu u samoposluzi u pidžami, ili pada na ispitu kojeg ste položili prije dobro desetljeće.

No s vremena na vrijeme, netko ima san koji ga inspirira da stvori nešto novo i svježe. A u još rjeđem slučaju, te zamisli prihvate i drugi pa postanu svjetski fenomen, piše Listverse.

10. Prvi periodni sustav elemenata





Dmitrij Mendeljejev (rođen 1834.) bio je poznati kemičar. Preuzeo je na sebe izazov da proba shvatiti logičan, znanstveno prihvaćen način prikaza svih otkrivenih elemenata. Iako je bio uvjeren da postoji konkretan odgovor na to pitanje, jednostavno nije nikako mogao posložiti sve kemijske elemente da međusobno pristaju.

Jedne je noći sanjao, i sve su mu se misli sakupile u jednu. U svome dnevniku Mendeljejev je napisao “Vidio sam u snu tablicu u kojoj su svi elementi pali na mjesto na koje pripadaju. Nakon što sam se probudio, odmah sam ju napisao na papir.”

Nacrtao je tablicu sortirajući elemente po atomskoj težini te ju je objavio 1869. Ta tablica predstavljala je osnovu modernog periodnog sustava, koja sada sortira elemente po broju protona u atomu svakog elementa.

9. Filmski serijal ‘Terminator’

Zamisao za jedan od najpoznatijih SF filmova došla je Jamesu Cameronu u snu kada je imao groznicu od 39°C. U to je vrijeme bio u Rimu gdje je dovršavao ‘Piranu II‘. Kasnije je naveo groznicu, kao i osjećaj izoliranosti u stranoj zemlji kao uzroke noćne more koja je naknadno inspirirala ‘Terminatora’.

U snu je Cameron bio lik u neobičnom futurističkom svijetu. Vidio je torzo kromiranog robota kako koristi kuhinjske noževe da bi se odvukao od eksplozije. Zamisao o robotu asasinu kojeg je teško zaustaviti i koji je apsolutno odlučan da uništi svoju metu svidjela se Cameronu, pa je zapisao svoj san.

To je preraslo u ideju o dva robota koji se bore u distopiji, ali Cameron je na kraju odličio imati samo jednog robota. Ideja o Terminatoru je rođena.

8. Google

Dok je bio u koledžu 1996., Larry Page je imao konstantan osjećaj da je primljen isključivo zbog birokratske pogreške. Pomisao kako bi svakog trena mogao biti izbačen stvarala je u njemu osjećaj tjeskobe, a taj je osjećaj rezultirao i neobičnim snom.

Sanjao je kako skida i pohranjuje internet na individualne PC-e. Nakon što se probudio, počeo je matematički računati da vidi da li je to moguće. S obzirom na ondašnji bandwidth i probleme s pohranom, bilo je teško snimiti i jednu cijelu stranicu na računalo. Ali bilo je moguće pohraniti ju kao individualni link.

To je dalo Pageu ideju o prikupljanju linkova web stranica širom svijeta i traženju kroz njih. S vremenom se to razvilo u Google kakav i danas poznamo.

7. Teorija relativnosti

Jedno od najpoznatijih otkrića Alberta Einsteina inspirirano je neobičnim snom.

Sanjao je da je gledao krave kako je du kroz ogradu koja je bila elektrificirana, ali to izgleda kravama nije smetalo. Zatim je i Einstein dodirnuo ogradu i otkrio zašto krave nisu reagirale. U ogradi nije bilo napona.

Došao je farmer i zamijenio bateriju, nakon čega su sve krave istovremeno odskočile od ograde. Einstein je popričao s farmerom o smiješnoj sceni kada su sve krave skočile kao jedna. Zbunjen, farmer je tvrdio kako su krave skakale jedna za drugom kako je napon prolazio ogradom.

Kada se Einstein probudio, san mu je dao ideju kako jedan promatrač može vidjeti da se nešto odvija istovremeno, dok drugi vide isti događaj kako se odvija u nizu radnji. To je postala osnova teorije relativnosti.

6. H.P. Lovecraftov ‘Necronomicon’

I samo porijeklo ‘Necronomicona‘, jedne od najpoznatijih knjiga zla, pomalo je mistično. H. P. Lovecraft objašnjavao je kako Necronomicon znači nešto poput ‘slike zakona mrtvih’ na grčkom, iako je to kasnije prouzročilo neke rasprave po pitanju da li je naziv etimološki točan. Lovecraft je rekao kako mu je prvotna ideja o imenu došla u snu.

Nakon što su to čuli, ljudi su počeli praviti razne teorije o tome kako je Lovecraft dobio ideju, uključujući i čitanje ‘Kralja u žutom‘ koji u priči sadrži i jednu strašnu knjigu. Ali Lovecraft je tvrdio kako je pročitao ‘Kralja u žutom‘ par godina nakon što je napisao ‘Necronomicon‘.

5. Hergeov ‘Tintin u Tibetu’

Herge, autor Tintina, cijelo je vrijeme sanjao manje više istu moru.

“Moji su se snovi sastojali od velikog bijelog prostora i bili su jako uznemirujući. Sjećam kako sam u jednom bio u nekakvom tornju napravljenom od serije rampi. Padalo je mrtvo lišće i sve prekrivalo . U određenom se trenutku, u potpuno bijelom udubljenju u zidu pojavio bijeli kostur koji me je pokušao uhvatiti. A zatim je odjednom sve postalo bijelo.”

Psihoanalitičar je rekao Hergeu kako je snove prouzročio njegov raniji rad na Tintinu, te da bi odmah morao prestati kako bi “uništio demona”. Umjesto toga, Herge je napravio ‘Tintina u Tibetu‘ koji se većinom događa na snijegom prekrivenim planinama, koje su pretstavljale ‘bijele prostore’ iz Hergeovih snova.

‘Tintin u Tibetu‘ izliječio je Hergea od njegovih noćnih mora, te je postao jedan od njegovih najboljih uradaka.

4. ‘Dr. Jekyll i gospodin Hyde’ Roberta Louisa Stevensona

Robert Louis Stevenson bio je u novčanim problemima i pod velikim pritiskom svog izdavača za popularnom avanturističkom knjigom. Jedne je noći Stevenson imao tako strašnu noćnu moru da je počeo vrištati usred noći. Njegova supruga Fanny probudila ga je, ali on to nije najbolje primio. Rekao je “Zašto si me probudila? Baš sam sanjao dobru strašnu priču.”

Ispalo je da je noćna mora Stevensonova karata za izlazak iz problema. Nakon sna, postao je zamjetno više optimističan po pitanju rješavaja svojih problema i uzbuđen što će iztadi svoju ‘strašnu priču’ kako bi ju ljudi mogli pročitati. Nakon što ju je dovršio, to je postala priča koju mi danas znamo kao ‘Dr. Jekyll i gospodin Hyde‘ i stvarno je postala popularna knjiga, baš što je izdavač i htio.

3. ‘Inception’ Christophera Nolana

Nije pretjerano iznenađenje da je ‘Inception‘, poznati film Christophera Nolana o snovima, inspiriran upravo njima. Režiser je rekao kako je dosta toga što se događa u filmu temeljeno na njegovim vlastitim snovima.

Ali ‘Inception‘ nije nastao od jednog sna. Umjesto toga, Nolanov glavni utjecaj za film potekao je od nekoliko individualnih slučajeva kada je iskusio lucidno sanjanje, što je stanje kada ste svjesni da sanjate te možete svojevoljno utjecati na događaje u snu.

Jasno, kako lucidno sanjanje podrazumijeva da ste svjesni da ste u snu, važno je biti u stanju razlikovati san od jave. Nolanovo vlastito iskustvo razlikovanja između ta dva stanja pomoglo mu je da opiše svoje iskustvo kao središnju temu filma.

2. ‘Frankenstein’

Mary Shelley (koja se u to vrijeme nazivala Mary Godwin) bila je na okupljanju kod lorda Byrona. Iako su bii u ljetovalištu, erupcija vulkana u području današnje dalekoistočne Azije blokirala je Sunce, što je prekinulo toplo ljeto.

Zbog toga je skupina trebala pronaći drugačiji način kako bi provela dosadno, hladno vrijeme. Započeli su zabavljati jedni druge pričajući njemačke priče o duhovima oko logorske vatre. Inspirirana time, Mary je izazvala sve prisutne da izmisle i ispričaju svoju vlastitu priču o duhovima, poput onih koje su svi čitali.

Te je noći Mary sanjala o ludome znanstveniku koji se želio igrati Boga tako što bi stvorio novu rasu ljudi. Od toga se razvila priča o Frankensteinu, koja je postigla puno veći uspjeh od takmičenja oko logorske vatre.

1. ‘Yesterday’ od Beatlesa

Melodija za ‘Yesterday‘, jednu od najpoznatijih pjesama Beatlesa, došla je Paulu McCartneyu u snu. On toga prvo nije ni bio svjestan. Probudio se s melodijom koja mu nikako nije izlazila iz glave, ali je u početku bio uvjeren da se radi o nekoj pjesmi koju je već ranije čuo. No koliko god da se trudio, nije se mogao sjetiti tko to izvodi.

Kako bi riješio misteriju, McCartney je otsvirao melodiju na klaviru i napisao note pjesme, koje je dijelio prijateljima pitajući ih tko originalno pjeva. Neko vrijeme nije mogao povjerovati da je to nešto što bi njegova vlastita podsvijest mogla izmisliti. “Nisam ju ja mogao napisati kada sam ju sanjao”, tvrdio je.

Kada je postalo jasno da niti jedna druga osoba ne svira tu melodiju, Beatlesi su ju odlučili sami ‘odraditi’. Originalni je naslov bio ‘Scrambled Eggs‘ (Kajgana), ali s vremenom se to razvilo u ‘Yesterday‘.