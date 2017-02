DIRLJIVA PRIČA: Liječnici su mu rekli da će umrijeti zbog debljine. Udomio je psa i sve se promijenilo

2010. godine Eric O’Grey je imao 51 godinu i čak 150 kilograma, a visok je samo 1,55. Nosio je majice veličine 4XL, imao dijabetes tipa 2, kolesterol mu je bio iznad 300 a krvni tlak 160/100. Pokušao je svaku dijetu, davao je velik novac za lijekove svakog mjeseca, koristio inzulin i štošta drugo, ali ništa nije pomagalo. Liječnik mu je rekao da će sasvim sigurno umrijeti tijekom idućih pet godina. A onda se sve promijenilo.

Kao posljednji pokušaj izbjegavanja operacije želučane premosnice, konzultirao se s dr. Preeti Kulkarni koja mu je savjetovala da udomi psa iz lokalnog azila. Uz liječničke savjete o prelasku na zdraviju prehranu, nazvao je lokalno sklonište za pse i zatražio da udomi pretilog psa srednje dobi, kako bi s njim imao nešto zajedničko. Tako je upoznao Peety, 7-godišnju kujicu koja ga je doslovno spasila.

Promijenio način života, i Eric i pas su dosegli optimalnu tjelesnu težinu

Tijekom iduće je godine Eric smršavio gotovo 70 kilograma. Sada nosi majice veličine M, dijabetes mu se popravio kao i ostali zdravstveni problemi, a više ne mora uzimati lijekove. Eric danas ima 56 godina, ali osjeća se kao da ima 25. U pet je godine postigao nezamislivo.





‘Kad me ljudi pitaju kako sam uspio toliko promijeniti svoj život, samo im pokažem Peety. Ne bih se uspio suočiti sa svojim fizičkim problemima da nisam najprije ustanovio uzroke svoje pretilosti koje je uzrokovala standardna američka prehrana, sjedilački način života, a i to što me nije bilo briga za sebe, kao ni za druge’, napisao je Eric na svojoj stranici Eric and Peety.

‘Nisam uopće bio svjestan dok Peety nije ušla u moj život, a sad sam bolja osoba u svakom smislu zbog toga što me ona naučila. Peetyna ljubav prema meni bila je bezuvjetna, što me naučilo značenju pravog prijateljstva i kako voljeti sebe i druge. Peety je mislila da sma ja najbolji čovjek na svijetu pa sam i sam odlučiio postati osoba za kakvu me ona smatrala. Nikad nisam znao značenje ovakve odgovornosti dok Peety nije postala odgovorna za mene. Ona je bila potpuno nesebična i naučila me da se brinem za sebe i da budem obzirniji prema drugima. Ponovno sam počeo vjerovati u sebe i zato sam uspio izgubiti kilograme i držati se novog zdravog stila života’, napisao je Eric svoje svjedočanstvo, a svemu dodao da je dva puta dnevno šetao s Peety najmanje po pola sata.

I Eric i Peety su dosegli optimalnu težinu i prevladali zdravstvene probleme. Tada su se njihovi životi poboljšali u svakom smislu.

Ljubav na prvi pogled

‘Zajedno smo upoznali nove prijatelje i iskusili neke nove avanture. Zainteresirao sam se za trčanje, a Peety je ostala moja najbolja prijateljica i moj najveći fan’, kaže Eric.

Nažalost, Peety je od posljedica raka uginula 2015. godine. Eric je ispričao kako je to bio najtužniji dan u njegovom životu. Nekoliko mjeseci kasnije, osjetio je potrebu da udomi još jednog psa. Odmah se odvezao u sklonište za pse iz kojeg je udomio i Peety. Tamo je pronašao Jakea, 4-godišnjeg mješanca labradora i retrivera. Pronašli su ga napuštenog samo nekoliko minuta prije no što je Eric tamo stigao. Odmah su se povezali. Bila je to ljubav na prvi pogled. Ispostavilo se da je Jake odličan partner za trčanje. Baš kao i Peety, prati Erica svuda.

Eric sada živi u saveznoj državi Washington i često govori o ovim velikim promjenama u svom životu.