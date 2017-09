‘IMAMO I MI INSPEKCIJU, PA I ONA MOŽDA DOĐE’ Zbog prijetnji i prostačkog vrijeđanja kupaca, zagrebačka pizzerija podijelila fejs

Neki kažu da bezobrazno vrijeđaju goste, drugi kako samo odgovaraju na provokacije, a treći pak tvrde kako je riječ o marketingu; no jedno je sigurno zagrebačka pizzeria prilično je uzburkala mreže.

Doomsday Pizza iz zagrebačkih Dugava objavila je akciju kako su sve veganske pizze kod njih u pola cijene, a časte i sve one koji na klasičnim pizzama umjesto sira žele tofu.

“Skužili ste,ostalo nam dimljenog tofua” napisali su na svom fejsu. Nakon nekih konkretnih pitanja poput vrijedi li to i za dostavu, gdje se može naći pinuda i sl, jedna komentatorica ih je napala zbog previsokih cijena na festivali ZegeVege.

“Naravno da vam je ostalo dimljenog tofua sa zege vegea kad ste toliko bezobrazno digli cijene”. Pizzeria joj je brzo odgovorila. “Zanimljiva opaska…a nebi rekla:”a jadni,morali ste platit šator 6000 kuna za 2 DANA!!!!” + Troškovi dovlačenja pizzerije na trg 15 000kn za tvoju utjehu,ostalo nam ga je vrlo malo”.



Očekivano, nije na tome stalo…

“Hahahahaha i ostala ekipa je plaćala štandove i nosili su svoju opremu za kuhanje i pečenje i frizidere, pa im je cijena hrane ostala ista kao u restoranu. Deep dish 178kn ❤ ?”

Nije isto stavit kuhalo ili dovući cijelu pizzeriju,al nema veze-glavno da si negativna,umjesto da sad pohvališ ovu akciju-sad ti ni to ne paše?!

Uskoro su se uključili i drugi

“Wow, dugo bute opstali s ovakvom komunikacijom s kupcima”

Nakon prepucavanja oko njihovog slogana ( mozda da razmislite o NO PIZZA JUST BULLSHIT?, Svaka čast.. aj kiss ) jedan komentator im je (dobronamjerno ili ne) savjetovao da promijene taktiku, a jedna korisnica kaže da su i inače bahati i bezobrazni prema klijentima.

“Slučajno (kad netko od mojih prijatelja što komentira i sl.) pratim njihovu komunikaciju sa “klijentima” što potencijalnim,što postoječim i grozni su, bahati, bezobrazni i full of shit.

Ne znam kolko bi im pizza trebala bit dobra (il besplatna) da bi ikad naručila od njih.” Na to joj je pizzeria odgovorila s “Nemoj pratit stara,nije to za one sa slabim srcem”

A onda se tek zahuktalo – korisnici su im spomenuli i dolazak inspekcije, pizzerija odgovrila s “Ok,nemaš frke.imamo mi i našu inspekciju,pa i ona možda nekamo dođe.” Kada su ih prozvali zbog prijetnji, pravdali su se s “a neeeee,naša inspekcija ti je ljubavi i mira te pozitive.kad dođu na vrata dobiješ gratis pizzu.fakat sve krivo shvaćaš, ”

Potom su prekršili svaku mjeru i iznimno prostačkim odgovorom napali osobu koja ih je kritizirala ( a zove se Zvijezdana) ” Počela si lagano ličiti na ogromnu zvjezdurinu!!!lakše malo sa špekom,burekom itd…”

U kasnijim komentarima neki tvrde da su se opravdano branili, drugi ističu kako je u pitanju prostački napad na klijente, dok neki nagađaju kako je možda u pitanju agresivni marketing. Ako je ovo zadnje posrijedi, onda je vjerojatno promašen, obzirom na to da su ubrzo nakom rasprave morali maknuti ocjene.