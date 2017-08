HEROIN PROTIV KAŠLJA I KAMENJE UMJESTO WC PAPIRA: Naši su preci bili čudni ljudi, a ovi bizarni običaji to i dokazuju

Foto: EAST NEWS/Museum of Fine Arts Boston /Wikipedia Commons

Ako mislite da su ljudi prije bili manje ekscentrični nego danas, grdno se varate. Pomislite samo na njihovu modu i vjerovanja – brzo ćete promijeniti mišljenje.

Ove su stvari naši preci smatrali normalnima, što je danas, u najboljem slučaju, apsurdno. Možda ipak naš životni stil i nije toliko čudan.

Prvi i drugi san

Europljani koji su živjeli u srednjem vijeku prakticirali su ono što sada nazivamo dvofaznim spavanjem. Prvi san počinjao je u zalasku sunca i trajao do oko ponoći. Onda bi se ljudi probudili i ostali budni 2 – 3 sata. Neki su to vrijeme koristili za molitvu ili čitanje, a neki su ga provodili sa svojom obitelji ili susjedima. Tada je došlo vrijeme drugog sna, koje je trajalo do izlaska sunca.



Žive budilice

Buđenje ljudi bilo je struka koja je postojala od sredine 18. stoljeća do pedesetih godina 20. stoljeća. Njihov je posao bio probuditi ljude koji su se rano ustajali. Oni bi pokucali svojim klijentima na prozor palicama ili bacali kamenčiće na njih. Nije jasno tko je budio profesionalne budilice, ali postoji verzija da oni uopće nisu spavali prije posla.

Haljine za dječake

Od 16. stoljeća pa sve do 1920., običaj je bio da dječaci do određene dobi (4 – 8 godina) nose haljine. Glavni razlog je možda bila visoka cijena odjeće, a haljine su se mogle dulje nositi s obzirom na njihov rast i razvoj. Tradicija nije zaobilazila čak ni kraljevske obitelji – ova fotografija prikazuje Aleksa, sina ruskog cara Nikole II, u haljini sličnoj onima koje su nosile njegove sestre.

Platformske cipele

Čopini, također poznat kao zoccoli ili pianelle, vrsta su platformskih cipela do 50 cm visine. Ne čudi stoga što su oni koji su ih ih nosili zahtijevali pomoć službenika kako se ne bi doslovno žrtvovali modi. Doduše, čopini se nisu nosili samo zbog mode, već i zato da se odjeća ne prlja na blatnim ulicama.

Puštanje krvi kao metoda liječenja

Ovaj način liječenja bio je popularan tijekom 2000 godina sve do početka 20. stoljeća. Krvarenje je prakticirano za liječenje bilo koje bolesti i često je nosilo više zla nego dobra, slabeći pacijenta još i više.

Loša higijena

U nekim srednjovjekovnim zemljama ljudi su vjerovali da voda samo ljudima donosi bolesti, a uši su se nazivale “biserima Božjima”. Ta su uvjerenja dijeljena čak i od monarha. Isabella I iz Castillea bila je ponosna na činjenicu da se u životu oprala samo dva puta – pri rođenju i prije svadbe.

Prema jednom svjedočenju, jedan kavalir jednom je komentirao svoje prljave ruke i nokte, na što je Kraljica odgovorila: “Oh, da samo vidite moje noge!”

Posmrtne fotografije

Još jedan običaj koji danas izgleda vrlo bizarno. Međutim, u 19. stoljeću to je bio način da se sačuva uspomena na pokojne voljene osobe. U pravilu, mrtva tijela izgledala su kao živa na fotografijama – sjedili su u prirodnim pozama, a oči su se nacrtale na zatvorenim kapcima, kao na gornjoj slici.

Radioaktivna kozmetika

Na početku 20. stoljeća, zračenje se percipiralo isključivo kao pozitivan fenomen, a šverceri su to jako dobro koristili – mogli ste kupiti kozmetiku, hranu i napitke obogaćene radijem i trijumom, radioaktivnim tvarima, pa čak i uređaje za zasićenje vode s radioaktivnim elementima.

Nažalost, bilo je žrtava. Sportaš Eben Byers pio je ogromne doze radioaktivnog lijeka Radithora, što je dovelo do njegove smrti. Wall Street Journal reagirao je na tužan incident s naslovom koji glasi: “Radioaktivna voda je radila dobro dok mu nije ispala čeljust”.

Heroin protiv kašlja

Iznenađujuće, prije 100 godina, heroin je bio bezopasna alternativa morfiju i prodavao se u ljekarnama kao lijek protiv kašlja. Čak se preporučivao i za djecu. Kasnije je otkriveno da se heroin pretvara u morfij u jetri, a 1924. uporaba je postala zabranjena. U Njemačkoj je, međutim, heroin zabranjen tek 1971. godine.

Strojevi za kupanje

Za razliku od nas, ljudi u 18. i 19. stoljeću nisu mogli samo ući u vodu na plaži. Morali su koristiti strojeve za kupanje – posebna kolica koja su izgledala kao kolibe na plaži. Pomoću njih su kupači ulazili u vodu bez ikakvih znatiželjnih pogleda. Nadalje, ženski kupaći strojevi bili su na sigurnoj udaljenosti od muških.

Kamenje kao toaletni papir

Popis stvari koje su ljudi koristili prije izuma toaletnog papira nema kraja. Uključuje biljne listove, kukuruzne klipove, ljuske kokosa, ovčju vunu i tkaninu (za one koji su si mogli priuštiti), spužvu na štapiću ili samo vodu. Ali stari Grci su nas najviše iznenadili – za određene higijenske svrhe koristili su stijene, šljunak ili krhotine keramike.