GIRL POWER: Dogodio se nezabilježni pad gledanosti pornića, a razlog je nevjerojatan

PornHub je tijekom proteklog vikenda zabiljeežio jedan od najvećih padova gledanosti pornića od kada postoji. Razlog je ujedinjenje žena u prosvjednom maršu, koji je organiziran u najvećim gradovima širom svijeta povodom inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U odnosu na uobičajenu “konzumaciju” online pornića, tijekom “Marša žena” zabilježen je ukupni pad gledanosti od gotovo 10 posto u SAD-u, dok je u pojedinim gradovima te zemlje pad iznosio i skoro 25 posto.

New York, Los Angeles i Washington su imali pad gledanosti od preko 22 posto, objavio je IT portal The Next Web.



Sudeći prema drastičnom padu, koji nije zabilježen na stranici PornHub od kad postoji, žene su pohrlile marširati, a one u ukupnom pregledu online pornografije drže četvrtinu statistike.

To znači da su u ovim gradovima, statistički, gotovo sve žene koje online gledaju sadržaj za odrasle – izašle na ulicu.

Promet se na PornHubu se u ponedeljak i utorak vratio u “normalu”.