EVO KAKO TALIJANI ČUJU ENGLESKI: ‘Ovo je kao da križate Dylana, Elvisa i idiota iz Isijavanja’

Nakon Drugog svjetskog rata, velik dio Europe bio je zaluđen svime američkim – od traperica do rocka, od kole do vesterna. Idućih desetljeća svi su pokušavali kopirati SAD, a nigdje to nije bilo izraženo kao u Italiji. Mnogi pokušaji su postali hit sam za sebe, poput pjesme Želiš biti Amerikanac koja u talijanskoj pjesmi spretno koristi američke riječi, do kultnih špageti vesterna.

Pjesma bez jedne jedine riječi

No Adriano Celentano ih je nadmašio baš sve. Njegova pjesma Prisencolinensinainciusol zvuči poptuno američki, no svim govornicima engleskog jasno je da ne kaže jednu jedinu riječ (osim možda alright). Pjesmu je napisao 1972. a godinu dana kasnije proslavila se diljem Europe.



No svoju pravu slavu doživjela je tek s Youtubeom, kada su je otkrili i Amerikanci.

“Ovo je kao da križate Boba Dylana i Elvisa s onim idiotom iz Isijavanja”, jedan je od brojnih komentara na zaraznu pjesmu.