E, MOJA GOLUBICE BIJELA: Bizarni incident zasjenio sprovod i šokirao ožalošćenu rodbinu

Bijela golubica, koju su pustili na sprovodu zaletjela se ravno u kamion.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka pogreba s juga SAD-a na kojoj je ožalošćena rodbina ostala u šoku nakon bizarnog epiloga.

Prvo je dreserica pustila bijelu golubicu , dok je njen kolega govorio o simbolici oslobađanja duše.

“Kako oslobađamo danas ove golubice, sjetite se, ne tugujte za mnom, jer i ja , bijela golubica sam oslobođen. Gore srca i dijelite sa mnom, Bog me pozvao sebi, on me oslobodio”, prenosi Daily Mail riječi golubara.

Potom su pustili tri golubice iz košare, koje su simbolizirale Sveto trojstvo.

Jedna od golubica odletjela je ravno prema cesti gdje ju je pokupio kamion.