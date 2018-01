DVOBOJ NAORUŽANOG PLJAČKAŠA I PLASTIČNOG STOLCA: Pogodite tko je pobijedio

Sigurnosna kamera snimila je kako je kriminalca naoružanog nožem pobijedila obična plastična stolica.

Trgovac Purvesh Patel nadvladao je nadobudnog pljačkaša u engleskom gradu Christchurchu brzom reakcijom i plastičnom stolicom, piše Daily Mail.

Zbunjeni pljačkaš nije računao na odlučnog trgovca

Upravitelj trgovine prvo je u šoku skočio unatrag kada je čovjek s kapuljačom izvadio veliki kuhinjski nož. No umjesto da mu preda novac, Patel je naglo zatvorio blagajnu i zgrabio obližnju žutu stolicu. Snimka propale pljačke prikazuje upravitelja kako stolicom napada kriminalca, ne obazirući se na nož.

KOJE BUDALETINE: Za vrijeme pljačke upucao svojeg kolegu u glavu



Nakon što ga je trgovčeva neočekivana reakcija zbunila, maskirani čovjek odjurio je iza pulta do blagajne, koju je zatim bezuspješno pokušavao otvoriti preko touch-screena kako bi se domogao gotovine. No nakon nekoliko sekundi priznaje poraz i daje se u bijeg, no ruka mu se zakačila za pult te ga povukla natrag. Pljačkaš se nekako ipak oslobodio te pobjegao.