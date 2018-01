DIVLJANJE U ZATVORU ZBOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA: ‘Čuvari su se odjednom našli usred pobune’

Mislite da je vama teško se dogovoriti s partnerom što ćete gledati ?

Nogometni fanovi tražili su da se 29. prosinca u dnevnom boravku zatvora u Lanarkshireu gleda utakmica St. Mirenna i Dundee Uniteda. No drugi zatvorenici inzistirali su na finalu svjetskog prvenstva u pikadu, u kojem je nastupao i škotski as Gary Anderson (protiv Phila The Power Taylora). Ubrzo je izbila svađa koja je eksalirala nevjerojatno brzo.

“Osoblje i zatvorenici su se našli usred brutalnog nasilja prije nego što su stigli uopće reagirati” rekao je jedan izvor za Mirror. Šestoro čuvara je napadnuto štapovima za biljar i drugim improviziranim oružjem, no nisu teže ozlijeđeni. Iz nastrožeg zatvora su potvrdili incident te ističu kako žestoke navijače očekuju teške kazne.