LIJEČNICI RASKRINKALI ČOVJEKA S NAJVEĆIM PENISOM: Dug mu je tek 17 cm, ne želite znati što je ostatak

Doktor koji ga je pregledao kaže da mu je penis dug samo 16-18 cm, a sve ostalo je prepucij. Ogromni, upaljeni i natekli prepucij.

Roberto Esquivel Cabrera (55) ima penis toliko dug da mu doslovno visi ispod koljena, a on kaže kako zbog njegove veličine ne može raditi. Postao je poznat 2015. nakon viralnog videa na kojem je mjerio težinu svojeg spolovila kako bi dokazao autentičnost.

No izgleda da je njegov penis sve samo ne autentičan. Radiolog dr. Jesus Pablo Muro koji je pregledao Cabreru kaže da je prava veličina njegove muškosti između 16 i 18 cm, a sve ostalo je prepucij.

“Kad je došao k meni napraviti CT, moj prvi dojam je bio da je to prilično neobično i jednistveno. Nikad nisam vidio pacijenta kao što je Roberto. No sam penis je dug 16 do 18 cm, od pubične kosti. Dakle, ne ide cijelim putem kroz kožicu. Ostatak tkiva je samo koža, krvne žile i upaljena koža,” objašnjava.



GOTOVO POLA METRA: Čovjeku s najdužim penisom na svijetu zbog dužine organa dodijeljen invaliditet

Već dugo, John Falcon, koji je do Meksikanca držao najdulji penis (od 34 cm) tvrdio je da je Cabrera prevara, a sada je to potvrdio i liječnik.

Cabrera je izgradio čitav imidž kao čovjek s najvećim penisom, a zbog toga je dobio i invalidninu. Odbio je liječničke preporuke da se obreže kako bi mogao imati spolne odnose, prenosi IB Times.