PROGOVORIO ČOVJEK KOJI KRIJE IDENTITET: Car pornića razbio sve mitove o porno industriji i otkrio veliku tajnu

Pornografija je jedna od većih industrija na internetu, no o njoj još uvijek kruže mnoge zablude. Osnivač stranice YouPorn pokušao je za The Lad Bible objasniti da je to posao kao i svaki drugi.

‘YouPorn je nastao kao šala, ali smo onda izgradili infrastrukturu i kupili cool domenu. To je bilo u kolovozu 2006. Nekoliko mjeseci kasnije, stranica se počela viralno širiti i vrlo brzo smo imali gotovo 370 milijuna korisnika mjesečno i postali 26. najposjećenija stranica na internetu’, priča osnivač poznat samo kao YouPorn Guy koji se ovih dana predstavlja samo inicijalima JT.

Osnivač YouPorna od tada je pokrenuo brojne uspješne stranice, od kojih je vjerojatno najpopularnija Fake Taxi, no održavanje stranice u samim počecima nije bilo tako jednostavno kao što se to čini. ‘Upravljanje YouPornom je bio posao koji smo radili 18 sati, sedam dana tjedno. Jako smo se mučili, ali bio je to i opasan posao jer smo uspjeli poremetiti jednu od najunosnijih industrija na svijetu – porno industriju.’





‘Na početku su nas svi mrzili jer smo omogućavali besplatne porniće. Zvao sam se Nora i sve poslovne sastanke održavao bih putem interneta. Kasnije smo krenuli s partnerskim programom, a kada su stranice s pretplatama preko nas počele zarađivati doslovno milijune, tek tada smo počeli nalaziti prijatelje u porno industriji’, prisjeća se JT.

Danas se vrijednost te industrije procjenjuje na 2,6 – 3,9 milijardi dolara, od čega je oko milijarda vrijednost online porno industrije, a JT se smatra jednih od otaca ove grane.

Ovaj muškarac koji živi u Pragu ima i sedmero djece kojoj se nada svojim primjerom dokazati da je uz predanost i marljivost sve moguće.

‘Jedem u finijim restoranima i vozim najbrže automobile, ali porno industrija je biznis kao i svaki drugi, samo što svaki dan morate gledati gole žene’.

Osim po YouPornu proslavio se i pokretanjem stranice FakeHub koja je odredište za sve zaljubljenike u porniće o ‘lažnim zanimanjima’. Tamo se mogu gledati pornići o lažnim taksistima, maserkama, agentima i trenerima fitnessa, a svaka tri do četiri mjeseca pridruži im se neki novi koncept.

‘Trenutačno imam neke od najbolje ocijenjenih i najgledanijih stranica na YouPornu i PornHubu’, hvali se JT. Te stranice uključuju FakeTaxi.com, MassageRooms.com i PublicAgent.com, a najnovija u nizu trebala bi biti pokrenuta u ožujku 2017. godine.

JT kaže da niti ne zna vrijednost svih svojih stranica jer su to njegove bebe i ne namjerava ih prodavati.