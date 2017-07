PRSTE K SEBI, FRAJERU: Zgrabio ju je za stražnjicu, a završio ovako – je li se preoštro osvetila?

U opisu je napisala: “Ovo je frajer koji me zgrabio za stražnjicu. Stavila sam mu ruke na vrat i izvukla ga van, a on me gurnuo na zid. Sada plače jer je uhićen”.

Dame, koliko vam se puta dogodilo da vas je netko u prepunom tramvaju ili noćnom klubu zgrabio za stražnjicu? Uobičajena je reakcija na takvo što sočna pljuska i još nekoliko pogrdnih riječi. Jedna je djevojka odlučila otići korak dalje… Ili, bolje rečeno, nekoliko koraka dalje.

Krystal Olsen je konobarica u jednom klubu u Arizoni, kojoj se prelila čaša nakon što ju je ovaj mladić zgrabio za stražnjicu. Nesretnik je završio uhićen i u suzama. Za savršenu lekciju ga je i fotografirala te fotografiju postavila na Twitter.

U opisu je napisala: “Ovo je frajer koji me zgrabio za stražnjicu. Stavila sam mu ruke na vrat i izvukla ga van, a on me gurnuo na zid. Sada plače kao p**ka jer je uhićen”.



Od većine je dobila podršku u komentarima. Pisali su joj: “Najbolje je to što si se sjetila fotografirati ga. Neprocjenjivo”, “Ti si super cura, želim da moja kći bude takva kad odraste”, “Jesi li dobro, dovraga? Toliko sam ponosna na tebe” itd.

Ipak, bilo je i onih koji nisu bili istog mišljenja. Primala je i poruke poput: “Zar ga nisi mogla samo pljusnuti i otići, a ne ga daviti i ovako osramotiti?”, “Ne prihvaćam da je ovo što ti je učinio seksualno nasilje”, “Ne podržavam tvoje postupke samo zato što te netko jednom dodirnuo. Nije smio to učiniti, ali ti si pretjerala” itd.

Je li ovaj potez mladića doista vrsta seksualnog nasilja i je li njezina reakcija opravdana, prosudite sami. Bilo kako bilo, njezinu je objavu podijelilo više od 80.000 korisnika Twittera, piše Bored Panda.