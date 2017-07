BAKINA PORUKA U DUĆANU NASMIJALA SVIJET: Osvojila je trgovčeva pristojnost pa se okomila na bezobraznog unuka

“Odijeva se sav u crno i to me uznemiruje. Njegova majka kaže kako je to samo faza. Nadam se da je. Možda opet sretnem Nathaniela pa ga mogu zamoliti da se sprijatelji s Tylerom kako bi mu bio dobar utjecaj”, napisala je baka.

Jeste li ikad u gluho doba noći osjetili nezadrživu potrebu za slatkim? Naravno da jeste, a doživjela je to i jedna baka iz Kentuckyja pa je otišla u lokalni dućan po dozu slatkoga. Ondje joj je “fin mladić” Nathaniel Hunter pomogao da se snađe s automatom za slatkiše, a ona mu je odlučila zahvaliti poduljim komentarom, u kojemu se dotakla i svog “drskog unuka” Tylera, koji bi, kako se čini, imao što naučiti od ovog trgovca.

Ovako glasi njezina poruka na ploči za komentare u dućanu:



“Imala sam jedan od onih trenutaka kada navečer želite nešto slatko, znate kako je to. Uglavnom, jele su mi se brusnice u jogurtu i jednostavno nisam mogla čekati do sljedećeg dana. Ušla sam u dućan i tražila ih. Upoznala sam finog mladića po imenu Nathaniel Hunter, kojega sam pitala može li mi pokazati gdje stoji proizvod koji sam toliko željela te večeri.

Nije mi samo ukazao na smjer u kojem sam trebala ići, već me odveo do aparata sa slatkišima. Zatim mi je pomogao rukovati tom prokletom novotarijom. Čak je umetnuo i broj kako bih mogla preuzeti barkod. Imam poteškoće s novom tehnologijom pa je jako lijepo znati da postoje divni mladi ljudi koji će pomoći starici poput mene.

Izlazeći iz dućana, nisam si mogla pomoći da ne pomislim kako bi bilo lijepo da je i moj unuk kao Nathaniel. Znam da je to ružno od mene kao bake. Nemojte me pogrešno shvatiti, obožavam svog unuka, ali on je ponekad tako drzak prema meni.

Kada ga god upitam za pomoć s računalom, on mi odbrusi: Proguglaj! Odijeva se sav u crno i to me uznemiruje. Njegova majka kaže kako je to samo faza. Nadam se da je. Možda opet sretnem Nathaniela pa ga mogu zamoliti da se sprijatelji s Tylerom kako bi mu bio dobar utjecaj.”

Bakina simpatična poruka tako je postala komentar tjedna, a ubrzo se proširila i internetom. Nadamo se kako ju je i Tyler pročitao.