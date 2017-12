BIZARAN ISPAD BIJESA, PROLAZNICI NISU MOGLI VJEROVATI: Skinuo se do gola, penjao na aute i ubadao po krovovima

Jedan 32-godišnji manijak svukao se do gola na prometnoj ulici, te se počeo penjati na krovove vozila i ubadati ih alatom za rezanje.

Video snimka prikazuje potpuno golog čovjeka kako u napadu bijesa nasred ceste skače na kamion u pokretu te više puta ubada krov kabine, piše Mirror.

Teško podnio sudar

Šokirani vozači nisu mogli vjerovati svojim očima kada su snimili bizaran događaj na cesti u Fairfaxu, Virginia. Sve je započelo kao sudar tri vozila što je zatim dovelo do sukoba dvojice muškaraca, od kojih je jedan bio Jose Gonzales Flores, koji su uskoro zatim svukao. Policija je izjavila kako je, nekoliko trenutaka nakon što se svojim pick-upom zabio u dva kamiona, Flores počeo udarati vozača jednog od njih.

Agresivna reakcija

“Vidim čovjeka kako hoda između vozila, i pomislim si kako je došlo do nesreće i treba mu pomoć”, rekla je svjedokinja Nina Johns. “Prolazi pored moga auta i odjednom rukom udari u moja vrata, a u drugoj ruci nešto drži.” Gonzales je nosio oštri alat za rezanje. No umjesto da se vratio u svoj auto, svukao se i ušetao ravno u promet. “Popne se preko ograde, skine se i vrati natrag na prometnu cestu, skroz gol”, prisjeća se Johns. “Bilo je to jako zastrašujuće za sve tamo.”



Uhvaćen u jarku

Snimka pokazuje Floresa kako prvo juri među vozilima, gol do pasa. Zatim se popne do kabine kamiona i počne nasilno udarati u prozor. Zatim se svuče do gola nasred ceste i skoći na kamion u pokretu. Popne se na kabinu i počne ubadati krov alatom, dok za to vrijeme kamion počne voziti lijevo-desno kako bi skinuo napadača s krova.

Policija je poslala pse i helikopter u potragu za Floresom koji je završio u jarku za odvod u obližnjoj šumi. No još ne znaju što ga je navelo na tako neuobičajeno ponašanje. “Nismo sigurni da li je ozlijeđen u nesreći, ili je bio pod utjecajem droga ili alkohola”, rekao je policajac Ken Bailey,