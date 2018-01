BIZARAN DODATAK ŠALICAMA PONOVO POPULARAN: Štiti brkove, ali teško ćete pogoditi od čega

Neobični dodatak šalicama, čini se, ponovo postaje popularan zahvaljujući hipsterima.

Kraj 19. stoljeća bilo je zlatno doba brkova – gusti, dugi, prirodni ili oblikovani voskom – gotovo svaki muškarac ih je njegovao u ovom ili onom obliku. No predstavljao je i niz izazova. Pijenje čaja ili kave bio je prava misija, osobito zato što se odvijao u formalnom okruženju. Naročito je bio “opasan” čaj. Brko je mogao paziti da ne smoči svoj ponos, no čak i ako je to uspio izbjeći, para iz čaja bi zagrijala i otopila vosak. I na užas svih dama i gospode u salonu, vrhovi brkova bi pali.

Obogatio se na dodatku

Rješenje je bilo jednostavno. Britanski keramičar Harvey Adams je 1870. patentirao branik u obliku leptira koji je štitio brkove. I u roku od nekoliko godina osvojio Europu i SAD. Šalice su prodavane u raznim veličinama – u “seljačka” šalicu je stala čitava pinta (nešto manje od pola litre), dok su napopularnije bile male šalice za salonsko ispijanje čaja, prenosi Atlas obscura.

Iako je šalica danas prilično beskorisna (bez obzira na veliki come back brkova, gotovo nitko ne koristi vosak za oblikovanje), izgleda da ponovo postaje popularna te se ponovo može kupiti na eBayju. Neki korisnici ističu kako je dodatak, recimo, idealan za zadržavanje leda u hladnim napicima.