AKO STE GADLJIVI, PRESKOČITE OVO: Žena imala živog žohara u lubanji čak 12 sati!

Žohari su poznati po svojoj otpornosti, a da mogu preživjeti čak i ljudskoj glavi dokazuje jezivi slučaj jedne Indijke.

Ona je to osjetila na vlastitoj koži, ili možda bolje rečeno u vlastitoj glavi. 42-godišnja žena, identificirana samo kao “Selvi”, prošlog je utorka došla u bolnicu u indijskom gradu Chennaiju i liječnike apsolutno prestravila. Žohar joj je navodno ušao u glavu dok je spavala. Prvo je ušao u nos, zatim u nosnu šupljinu pa sve do baze lubanje, između očiju i blizu mozga. Indijku su iz sna probudili trnci, kao da je osjećala da joj nešto puzi u glavi. “Kad god se pomaknuo, osjetila sam peckanje u očima”, rekla je za The New Indian Express.

U zoru se odmah uputila u bolnicu.

Liječnici su izveli 45-minutnu operaciju i izvadili kukca iz lubanje. Prvo su ga morali “namamiti” u nosnu šupljinu da bi ga štipaljkama mogli uhvatiti i izvući van kroz nos. U glavi je proveo 12 sati.