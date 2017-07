Što napraviti ako vam se automobil jednostavno zapali usred vožnje? Vjerojatno je najbolje pobjeći iz njega, no jedan je vozač imao drugačiji plan.

On je pokušao pobjeći od požara brzom vožnjom, no na kraju ga to nije spasilo i ugasilo plamen. Kao i svaki drugi vozač, morao je stati i istrčati iz automobila pa onda potražiti pomoć suvozača.

Dramatičnu situaciju snimio je motociklist koji se u tom trenutku našao na cesti, a snimku možete pogledati ovdje: