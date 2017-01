10 URBANIH LEGENDI O SEKSU KOJE SU ISTINITE: Vrlo uznemirujuće stvari koje morate znati za svoje dobro

Svijet je prepun netočnih informacija i urbanih legendi, a kada je riječ o seksu i drugim stvarima o kojima većina nema blage veze, stvar postane još ozbiljnija.

U nastavku vam prenosimo 10 urbanih legendi o seksu koje su zapravo živa istina, koliko god mi priželjkivali da nisu.

10. Ljudi mogu zapeti za vrijeme seksa

Scenarij koji zvuči kao noćna mora itekako je ostvariv, a samo posljednjih nekoliko godina imamo brojne primjere parova koji su zapeli za vrijeme vođenja ljubavi. Uzrok takve nedaće je jaki grč koji uzrokuje da se vagina stisne i zarobi penis usred seksa.



Izvlačenje penisa iz grčevite vagine tada postaje nemoguće ili izuzetno bolno pa je sretna okolnost da grč obično traje nekoliko sekundi. No, problem nastane u rijetkim slučajevima kada grč ne prestane pa par mora potražiti liječničku intervenciju.

9. Cura koja je zatrudnjela nakon oralnog seksa

Bizarna priča koja već godinama kruži svijetom zapravo je istiniti događaj koji je proživjela 15-godišnja djevojka iz Zimbabvea 1988. Do trudnoće je došlo kada je djevojka probodena nožem u trbuh kada ju je bivši dečko uhvatio pri oralnom seksu na muškarcu.

Rana je otvorila rupu koja je povezala njezin reproduktivni i probavni sustav te se nakon 278 dana vratila liječniku s bolovima u abdomenu. Liječnici su tada otkrili da djevojka uopće nema funkcionalnu vaginu i da je trudna. Zaključili su da je jedino moguće objašnjenje trudnoće upravo probodna rana. Dijete je porođeno carskim rezom.

8. Pilula koja može izazvati orgazam

Većina nuspojava lijekova su negativne, no postoji pilula koja se koristi za liječenje depresije, a čija je nuspojava orgazam ako nakon uzimanja lijeka zijevnete. Jedna je žena zbog toga uzimala lijek i dugo nakon što joj više nije bio potreban za liječenje depresije.

Znanstvenici još uvijek nisu sigurni zašto zijevanje nakon uzimanja pilule uzrokuje orgazam, pogotovo zato što lijek inače smanjuje libido. Ova nuspojava pojavljuje se samo kod pet posto pacijenata, no ne uživaju svi koje ova nuspojava zadesi . Jedan muškarac žalio se da mora uvijek nositi kondom kako ne bi usosio hlače.

7. Žena je koristila jelenji jezik kako bi se zadovoljila

Poznato je da ljudi koriste najbizarnije predmete kako bi zadovoljili svoju pohotu, no možda najbizarnija priča koju smo čuli zapisana je u ljetopisu forenzičke medicina iz 1990. U njemu je zapisana priča o 29-godišnjoj ženi koja je završila kod ginekologa jer nije imala mjesečnicu i osjetila je smrad iz vagine.

Ustanovljeno je da u vagini ima strani predmet koji je tamo zapeo, a doktori su ostali šokirani kada su saznali da je riječ o jeziku mrtvog jelena kojeg je žena koristila kako bi se zadovoljila.

6. Žene mogu zatrudnjeti za vrijeme trudnoće

Zvuči nemoguće, ali trudnička trudnoća je moguća u vrlo specifičnim okolnostima i već su zabilježeni takvi primjeri. Takvi slučajevi zabilježeni su svega 10 puta u povijesti, a javljaju se kada žena nastavi ovulirati čak i nakon što zatrudni. U normalnim okolnostima je to nemoguće jer hormonalne promjene zaustavljaju ovulaciju, no u jako, jako rijetkim slučajevima moguće je da se ovulacija nastavi pa tako i da spolni odnos za vrijeme trudnoće završi još jednom trudnoćom.

Za sada je nepoznato zašto dolazi do takve anomalije, a zbog rijetkosti pojave teško ju je istražiti. No, ne morate se bojati da će se to dogoditi vama jer je vjerojatnost toliko mala da ćete se osjećati kao prava sretnica ako vas zadesi ovaj fenomen.

5. Natjecanje za najveći broj djece

Iako je teško povjerovati da bi itko pristao na natjecanje u što većem broju djece, upravo to se dogodilo u Torontu kada je Charles Vance Millar, bogati neženja iz Toronta, u svojoj oporuci napisao da će darovati svoje golemo imanje ženi koja rodi najviše djece u razdoblju od 10 godina.

Njegova smrt 31. listopada 1926. uzrokovala je pravi baby boom u kanadskom gradu, a na kraju su dvije žene rodile desetero djece u deset godina. No, na kraju su obje diskvalificirane. Jedna je rodila dvoje mrtvorođene djece, što joj se nije računalo, a druga je imala nekoliko djece izvan braka, što je također bilo protiv pravila. Dvije žene su na kraju osvojile utješnu nagradu – 12.500 dolara svakoj.

4. Od previše seksa možete oslijepiti

Svi smo čuli stare bapske priče da od masturbacije možete oslijepiti, no izgleda da u tome ima tračak istine. Jedan se 66-godišnjak žalio na privremeno sljepilo svaki put kada bi doživio orgazam. Sljepilo je doživljavao samo za vrijeme seksa, ne i za vrijeme obavljanja drugih napornih aktivnosti.

Liječnici su dijagnosticirali da je za gubitak vida odgovorna vazokonstrikcija tj. njegovi orgazmi su bili toliko snažni da su sužavali kapilare pa su mu oči ostajale bez dotoka krvi. Njegov problem riješen je lijekovima koji proširuju kapilare i tako poboljšavaju protok krvi.

3. Muškarac si je ‘zaklamao’ prerezanu mošnju

Iako treba čestitati muškarcu koji je imao… hrabrosti… zaklamati si mošnje nakon što su odrezane, ipak treba naglasiti da je sam kriv za svoju prvotnu nesreću. Naime, 40-godišnji radnik tvornice imao je običaj masturbirati za vrijeme stanke za ručak u blizini pokretne trake. Za vrijeme jedne stanke, mošnje su mu završile na traci i ostao je bez njih.

Sva sreća da je bio dovoljno pribran da ih zaklama s industrijskom klamericom osam puta. Posao je tog dana obavio do kraja i čak nije tražio liječničku pomoć sve dok tjedan dana kasnije nije dobio vrućicu zbog infekcije. OK, možda ipak nije bio toliko hrabar i snalažljiv nego jednostavno glup…

2. Mlijeko iz muških bradavica

Unatoč tome što je proizvodnja mlijeka prije svega ženski talent, zabilježeno je nekoliko muškaraca koji su mogli proizvoditi mlijeko pa čak i dojiti. Kasnih 1890-ih pruski znanstvenik Alexander von Humboldt proučavao je nekoliko primjera muškaraca čije su grudi proizvodile mlijeko. Susreo se čak i s muškarcem koji je nastavio dojiti dijete nakon što mu se žena razboljela.

Zatvorenici u njemačkim i japanskim logorima u Drugom svjetskom ratu također su zabilježeni kako proizvode mlijeko. Znanstvenici vjeruju da do toga dolazi zbog povećanja prolaktina, hormona odgovornog za proizvodnju mlijeka. Određeni lijekovi i poremećaji mogu utjecati na povećanu proizvodnju ovog hormona kod muškaraca, a kod nekih muškaraca je dovoljna i obična stimulacija bradavica kako bi počeli s proizvodnjom mlijeka.

1. Ljudi se namjerno žele zaraziti HIV-om

Jedna od priča za koje svi žele da je samo urbana legenda nažalost je ipak stvarna. Naime, u SAD-u postoje cijele grupe ljudi koji love virus i smatraju ga blagoslovom. Neki od njih tvrde da se samo žele uklopiti u zajednicu, drugi tvrde da je zaraza olakšanje nakon kojeg više ne moraju brinuti hoće li se zaraziti.