10 SERIJSKIH KOLJAČA KOJI TJERAJU STRAH U KOSTI: Neki od njih još su na slobodi, a njihove priče će vas preneraziti

Svi ste čuli za Jacka Trbosjeka i brutalna ubojstva njegovih žrtava. Koliko god on okrutan bio, povijest pamti i one mnogo gore od njega.

Tijekom zadnjih stotinjak godina mediji su brojne ubojice počastili epitetom ‘Trbosjek’. Ali mnogi od njih ubili su više ljudi od starog Jacka, neki i puno brutalnije. Listverse je napravio popis serijskih ubojica koji su ubili više ljudi od Jacka koji je imao ‘samo’ pet potvrđenih ubojstava.

10. Trbosjek iz Ypsilantia, 7 žrtava

Mlad i zgodan John Norman Collins silovao je, mučio i unakazio najmanje sedam studentica krajem 60-tih u Ypsilantiju u američkoj saveznoj državi Michigan.



Prva žrtva bila je 19-godišnja Mary Fleszar čije je raspadnuto tijelo pronađeno 7. kolovoza 1967. godine. Izbodena je na smrt, a stopala i prsti su joj bili odsječeni. Policija je mislila da se radi o izoliranom slučaju sve dok nekoliko mjeseci kasnije nije otkriveno još jedno tijelo, zatim još jedno, pa još jedno, pa još jedno.

Sveukupno, Collins je ubio sedam djevojaka. Sve su bile (ili se smatra da su bile) brutalno silovane i mučene. Nijedna nije ubijena na mjestu gdje joj je pronađeno tijelo, što je otežavalo prikupljanje dokaza. Većina ih je menstruirala i imala tri grane gurnute u vaginu.

Do srpnja 1969. javnost je već paničarila i tražila tezultate od lokalnih i državnih vlasti, a angažirali su čak i vidovnjake.

Na kraju, Collinsa je otkrio njegov ujak, policajac, kod kojeg je mladi ubojica živio. Kad se ujak vratio s puta, u podrumu je otkrio mrlje krvi te je to prijavio policiji. Pokazalo se da se radi o krvi Karen Sue Beineman, Collinsove posljednje žrtve.

Collins je osuđen zbog njenog ubojstva za što je dobio doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, a kaznu i dalje služi.

9. Trbosjek iz Gainesvillea, 8 žrtava

U kolovozu 1990. ubojica je terorizirao Gainesville, mjesto u kojem se nalazi državno Sveučilište u Floridi.

U nekoliko je dana Daniel Harold Rolling silovao i ubio petero studenata. Tisuće uspaničenih roditelja izvuklo je svoju djecu s nastave.

Počelo je s dvije cimerice sa Sveučilišta, Sonjom Larson (18) i Christinom Powell (17), kojima je 24. kolovoza Rolling provalio u stan u kojem su spavale. Prvo je izbo Larson na smrt. Zatim je svezao Powell, silovao ju, te ju izbo više puta. Nakon toga je postavio njihova tijela u seksualno provokativne položaje.

Sljedeće je noći Rolling zaskočio Christu Hoyt (18) u njenom stanu. Silovao ju je, odrezao joj glavu te je postavio na policu. Zatim joj je odrezao bradavice i rasporio tijelo.

Dva dana kasnije izbo je na smrt Mannya Taboada (23), nakon borbe u žrtvinom stanu. Borba je probudila Mannyevu cimericu Tracy Paules (23), koja se zabarikadirala u svoju sobu. Kad se Rolling probio u njenu sobu, sav prekriven krvlju i noseći veliki nož, ona je rekla “Ti si taj. Zar ne?”, on joj je odgovorio “Da, ja sam taj”. Zatim ju ju svukao, zavezao, silovao i izbo nožem.

Rolling je ubrzo nakon toga napustio Gainesville, a kasnije je uhićen zbog drugih optužbi. Napokon, početkom 1993. dok je bio u zatvoru, priznao je ubojstva u Gainesvilleu. Kasnije je optužen i za ubojstvo tročlane obitelji u Shrevportu, Louisiana, svome rodnom gradu. Smaknut je zbog ubojstava počinjenih u Floridi 25. listopada 2006.

Njegova je priča poslužila kao inspiracija za film Wesa Cravena ‘Vrisak‘ iz 1996.

8.Francuski trbosjek, 11 žrtava

“Zločini Josepha Vachera nadmašili su brojem i zvjerstvom one ubojice ih Whitechapela poznatijeg kao ‘Jack Trbosjek'”, pisao je New York Times 31. prosinca 1898. Novine su imale reportažu o giljotiniranju francuskog ‘Trbosjeka’ nakon što je optužen za ubojstvo. O njegovom se slučaju dosta pisalo s obje strane Atlantika.

Suđenje je bilo pravi medijski cirkus. Gomila je pred sudnicom je vikala “smrt Vacheru!”, dok se istovremeno unutra okupila gomila novinara koji su izvještavali o ubojici. Priznao je ubojstvo, silovanje, komadanje i sodomiju petorice dječaka pastira, pet djevojčica pastirica i jedne žene. U medijima je nazvan ‘Ubojica malih pastira’.

Vlasti su smatrale kako bi pravi broj ubijenih mogao biti čak 27.

Vacher je u svoju obranu tvrdio da je lud, a tako je i izgledao. Zbog neuspjelog pokušaja samoubojstva prije više godina Vaucherovo je lice bilo s jedne strane paralizirano i prepuno ožiljaka, dok mu je iz uha curio gnoj.

Na kraju njegova teorija o ludilu nije prihvaćena te je osuđen na smrt.

7. Kineski ‘Jack Trbosjek’, 11 žrtava

Dana 26. kolovoza 2016. kineske su vlasti uhitile Gaoa Chengyonga (52), ni po čemu sumnjivog prodavača živežnih namirnica, te ga optužile za ubojstva 11 žena i djevojaka. Tražili su ga desetljećima.

Između 1988. i 2002. Gao je vrebao usamljene žene i djevojke obučene u crveno. Silovao bi, ubio i unakazio svoje žrtve, a nekolicini je odrezao grudi ili genitalije. Jednoj je bilo samo osam godina. Nitko ne zna zašto je ubilački pohod prestao 2002. godine.

Slučaj je bio hladan godinama sve dok se policiji nije posrećilo. Uhićen je Gaov ujak, te mu je uzet uzorak DNK, koji je pokazao da je u rodu s ubojicom. To je policiju dovelo do Guaa, koji je priznao ubojstva, ali nije dao nikakav motiv.

6. Trbosjek s Craiglista, 10-17 žrtava

“Pokušavaju me ubiti!” To je sve što je Shannan Gilbert rekla operateru na 911 u noći 1. svibnja 2010. godine. Gilbert je bila prostitutka koja je koristila on-line oglasnik Craiglist kako bi nalazila klijente. Policija ju je tražila, ali nije našla ništa sve do prosinca 2011.

Jedan je policajac uz pomoć psa 2010. godine na plaži Gilgo na Long Islandu pronašao ostatke žene u platnenoj vreći. Ali to nije bila Gilbert.

Bili su to ostaci druge prostitutke koja je isto koristila Craiglist kako bi organizirala sastanke. Unutar slijedećih nekoliko dana pronađena su tijela još tri prostitutke na istoj plaži. Sve su bile u istim vrećama. Sve su koristile Craiglist. Niti jedna od njih nije bila Gilbert.

Nisu ju našli sve do prosinca 2011. U međuvremenu je otkriveno još šest tijela, uključujući i lubanju, te ostatke majke i djeteta, odbačene na različitim lokacijama. Pronađen je i leš muškarca obučenog u žensku odjeću.

Od tada, na istoj toj plaži pronađeno je još tijela, od kojih su neka bila raskomadana. Nitko nije uhićen. Trbosjek s Craiglista još je uvijek na slobodi.

5. Yorkshirski Trbosjek, 13 žrtava

Od 1975. pa sve dok nije uhvaćen 1981. godine, Peter Sutcliffe ubio je 13 žena i teško ozlijedio njih još sedam u Yorkshireu u Engleskoj. Mnoge, ali ne sve, bile su prostitutke. Većina je udarena u glavu čekićem, a zatim izbodena do smrti odvijačem ili nožem.

Policijska istraga bila je u to doba kritizirana zbog svoje nesposobnosti. Sutcliffe je ispitan devet puta tijekom trajanja ubilačkog pohoda, ali ga nikako nisu mogli povezati s njima. Premijerka Margaret Thatcher zaprijetila je da će osobno preuzeti istragu ako se ne postigne napredak.

Policija je 1981. godine uhitila Sutcliffea zbog sitnog prekršaja, ali kasnije je pronašla nož, čekić i konop blizu mjesta na kojem je bio zaustavljen. Pronašli su i nož skriven u spremniku za vodu WC-a kojeg je koristio u policijskoj postaji.

Jedna stvar o Yorkshirskom Trbosjeku otkrivena je tek 2002. godine: Kad ga je policija pretražila, nosio je svoje ‘odijelo za ubijanje’. Na sebi je imao pulover s V-izrezom, noge je provukao kroz rukave, dok su mu genitalija bile ‘na otvorenom. Smatra se da mu je pulover služio za zaštitu koljena kada bi kleknuo nad svojim mrtvim žrtvama kako bi se zadovoljio.

4. Joel Trbosjek, 17 žrtava

Kamion je bio bez registracije. To je ono što je zaustavilo Joel Rifkinovo četiri godine dugo ubijanje prostitutki u New Yorku. Dana 28. lipnja 1993. policajac je primijetio kamion Mazda bez registaracijske oznake. Pokušao je zaustaviti vozilo, ali ono je naglo ubrzalo, te se zabilo u stup. Policajac nije imao pojma da se u njemu nalazi već raspadnuto tijelo 22-godišnje Tiffany Bresciani, 17. i posljednje žrtva Joela Trbosjeka.

Rifkin je detaljno priznao 17 ubojstava. Pokupio bi prostitutke, platio im ih za seks te ih zadavio. Prvu je žrtvu raskomadao skalpelom te odložio različite dijelove tijela po različitim mjestima. Glava joj bila je skrivena u kanti boje koju je ostavio u šumi golf igrališta.

Nakon priznanja, policija je dobila nalog za pretragu njegove kuće. Unutra su pronašli nakit, vozačke dozvole, donje rublje i ostale ‘trofeje’ koji su pripadali njegovim žrtvama. Također su otkrili isječke novina o drugim serijskim ubojicama.

U ostavi su pronašli tačke u kojima je bila krv te motornu pilu na kojoj je bilo tragova ljudskog mesa. Rifkin je osuđen zbog ubojstva i osuđen na 203 godine zatvora. Moći će zatražiti ranije puštanje tek 2197. godine.

Čak i nakon uhićenja, Joel Trbosjek izazvao je smrt još jedne osobe. Žena pronađena mrtva njegovom kamionu bila je djevojka frontmena hardcore punk benda Reagan Youth Davea ‘Insurgent’ Rubensteina, koji ju je posljednji put vidio onu noć kad je ušla u Rifkinov automobil. Nekoliko dana nakon što je otkriveno njeno tijelo, Rubenstein je počinio samoubojstvo.

3. Trbosjek iz Balašike, 19 žrtava

Od 1988. do 1993. godine Sergej Rjakovski ubio je 19 ljudi. Napadi su bili posebno okrutnui. Zadavio bi ili izbo svoje žrtve, seksao se s njihovim leševima te sakatio njihova tijela, pri čemu bi se najčešće usredotočio na područje genitalija. Zbog njegove ogromne veličine zvali su ga ‘Nilski Konj’. Bio je visok 198 cm, debelog vrata i težio je preko 127 kg.

Rjakovski je tvrdio kako je bio prisiljen očistiti svijet od homoseksualaca i prostitutki. Međutim, većina njegovih žrtava nije bila nijedno od toga, već se uglavnom radilo o starijim ženama. Tijekom suđenja pokušao se predstaviti kao žrtva traumatiziranog djetinjstva i propusta sovjetskog obrazovnog sustava. No porota nije povjerovala u to, te je 1995. osuđen za ubojstvo.

Nakon što je dobio smrtnu kaznu strijeljanjem, Rjakavoski je rekao, “Vratit ću se.” Njegova je presuda kasnije promijenjena u kaznu zatvora. Umro je 2005. godine od tuberkuloze.

UMRO SERIJSKI UBOJICA: ‘Uništio nam je živote, a sa sobom je u grob ponio veliku tajnu. Odgovor nikad nećemo saznati…’

2. Trbosjek iz Atlante, 20 žrtava

Od 1911. do 1915. godine pronađeno je najmanje 20 mladih crnkinja ili žena miješane rase s prerezanim grlom. Jedna je bio raskomadana i gotovo bez glave. Uz to joj je bilo izrezano srce. Tisak u Atlanti proglasio je kako još jedan Jack Trbosjek vreba po ulicama.

Dana 1. srpnja 1911. zabrinuta Emma Lou Sharpe krenula je potražiti majku jer ova nije stigla kući u očekivano vrijeme. Čudan muškarac kojeg je Emma Lou opisala kao “visokog, crnog, širokih ramena i s crnim šeširom širokog oboda” prišao joj je na ulici i rekao: “Kako se osjećaš večeras?”

Kad je pokušala proći pored njega, ubo ju je u leđa. Preživjela je napad. Međutim, njezina majka nije preživjela svoj susret s Trbosjekom iz Atlante. Pronađena je s gotovo potpuno odrezanom glavom.

Policija je uhitila šestoricu zbog ubojstava, ali nitko od njih nije bio ubojica. A onda su 1915. godine ubojstva prestala tajanstveno kao što su počela. Slučaj je ostao neriješen. Bila su to najgora serijska ubojstva u Atlanti sve dok Wayne Williams nije ubio gotovo 30 djece između 1979. i 1981. godine.

ISTINA O SERIJSKOM UBOJICI S NAŠIH PROSTORA: ‘Poremećen je. Prvo ju je silovao, a onda napravio nešto zaista jezivo’

1. Rostovski Trbosjek, više od 52 žrtve

U usporedbi s Rostovskim Trbosjekom, Jack je bio amater. Između 1978. i 1990. godine Andrej Čikatilo ubio je 21 dječaka, 14 djevojaka i 17 žena. Sudac je na njegovom suđenju rekao, “(Čikatilo je) mučio žrtve dok su bile žive tako što im je grizao jezike, rezao spolne organe i rasparivao trbuhe.”

Njegovo prvo spolno iskustvo bilo je napad na tinejdžerku. Ali stvar je naglo završila kada nije uspio izvršiti spolni čin, zbog čega su ga ismijavali. Od tada nadalje, za njega su seks i nasilje bili spojeni u jedno. Mogao se seksualno zadovoljiti samo kada je ubadao i mrcvario svoje žrtve.

Obilježje Rostovog Trbosjeka je bilo je potpuno uklanjanje očiju ili njihovo probadanje i rezanje. Čikatilo je rekao da je to radio zbog priča da ubijeni zadrži otisak lica ubojice na svojim očima.

Dana 14. veljače 1994. pogubljen je jednim metkom u glavu iza desnog uha.