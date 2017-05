10 HIPNOZA KOJE SU ZAVRŠILE SMRĆU: Još uvijek mislite da hipnoza nije stvarna?

Vjerovali ili ne u samu hipnozu, priče koje vam donosimo u nastavku su živa istina.

Kada je osoba pod hipnozom, izgleda kao da je uspavan. No, mozak je tada puno aktivniji nego u budnom stanju, a jedini dio mozga koji spava je precuneus. On je zadužen za svijest o sebi pa za vrijeme hipnoze naša mašta buja, ali smo manje svjesni sebe. Za vrijeme hipnoze ne bi trebali gubiti slobodnu volju i biti u opasnosti, no serija neobičnih smrti pod hipnozom priča drugačiju priču.

10. Smrt Elle Salamon

17. rujna 1894. muškarac poznat samo kao gospodin Neukomm posjećivao je 23-godišnju vidovnjakinju Ellu Salamon u domu njezinog ujaka u Tuzeru u Mađarskoj. Neukomm je trebao liječnički savjet, no doktori nisu znali zašto njegov brat krvari iz želuca i pluća. Zbog toga je Neukomm pristao da ga Salamon hipnotiziran pred svojim roditeljima i ujakom.



Neukomm je u stanju hipnoze počeo opisivati pluća do najsitnijeg detalja, a kada je pitao hoće li njegov brat preživjeti, Salamon je odgovorila: ‘Budi spreman na najgore’. Tada se srušila i tajanstveno preminula nekoliko minuta kasnije.

Vjerovalo se da je preminula zbog laički izvedene hipnoze te da se njezin mozak naprosto nije mogao nositi sa stimulacijama. Salamon je tako postala prva zabilježena osoba koja je preminula za vrijeme hipnoze.

10 NAČINA NA KOJE ĆE SE LJUDI IZMIJENITI: Za 1.000 godina bit ćemo posve drugačiji nego danas

9. Ubojstvo Thomasa Pattona

Bogati farmer Anderson Gray živio je 1894. u Kansasu i bio je upleten u sudsku parnicu. Jedan od svjedoka u slučaju bio je njegov susjed Thomas Patton. Želeći trajno ušutkati Pattona, Gray je zametnuo svađu između Pattona i radnika na svojoj farmi. Radniku je rekao da Patton širi ružne glasine o njegovoj supruzi.

Nakon prepirke koja je završila bez žrtava, Gray je odlučio hipnotizirati svog radnika i uvjeriti ga da mora ubiti Pattona jer će inače ovaj ubiti njega. Radnik se pokušao oduprijeti, no Grayev utjecaj navodno je bio presnažan. Gray je uspio hipnotizirati radnika i da savršeno nišani puškom te ga poslao u šumu gdje je Patton jahao. Radnik ga je čekao i pogodio ravno u srce kada je prošao pored njega.

Gray i njegov radnik su uhićeni nakon ubojstva. Gray je završio na vješalima, a njegov radnik je oslobođen svake krivnje jer je bio hipnotiziran.

8. Smrt Girarda Rosenbluma

Girard Rosenblum je u jeseni 1952. bio 21-godišnji student na sveučilištu u Pennsylvaniji. Jednog dana, majka ga je pronašla kako visi u podrumu, a smrt je proglašena samoubojstvom. Mjesec dana kasnije njegova je smrt završila na sudu jer je obiteljski odvjetnik tvrdio da nije riječ o samoubojstvu već o propalom pokušaju levitacije samohipnozom.

Majka pokojnika tvrdila je da je Girard oduvijek bio fasciniran hipnozom, a posebno idejom lebdenja. Obiteljski odvjetnik ne kraju je postigao da se njegova smrt ne tretira kao samoubojstvo već kao nezgoda nastala pri istraživanju hipnoze.

7. Smrt Sharron Tabarn

Sharron Tabarn imala je 24 godine kada je u rujnu 1993. odlučila isprobati hipnozu u jednom engleskom pubu. Kako bi je probudio iz transa, hipnotičar Andrew Vincent rekao joj je da će osjetiti 10.000 volti električnog šoka. Naglo se prenula iz transa i otišla doma.

Na putu kući, Tabarn se žalila da joj se vrti. Nekoliko sati kasnije se udavila u vlastitoj rigotini u snu. Iako je te večeri pila alkohol, nije pila dovoljno da bi se tako ugušila. Njezina je smrt proglašena nesretnim slučajem. No, njezina majka krivila je hipnozu zbog koje joj se navodno opustio refleks povraćanja te se zbog toga ugušila. Majka je tvrdila i da se kći jako bojala elektrošoka te da je i to doprinijelo smrti. Tražila je i da se zabrane javne hipnoze, no na kraju nije uspjela ništa postići.

10 NEOBIČNIH ODNOSA IZMEĐU LJUDI I ŽIVOTINJA: Ostvarili bizarne veze koje je teško objasniti

6. Smrt Roberta Simpsona

Robert Simpson imao je 35 godina kada je večeri 8. studenog 1909. pohađao hipnozu Arthura Evertona u New Jerseyju. Simpson je tada bio pijan i volontirao je da bude hipnotiziran. Nakon što ga je hipnotizirao, polegnuo je Simpsona tako da je glavu imao naslonjenu na jednu stolicu, a noge na drugu. Everton mu je tada stao na trbuh dok je ovaj bio ravan kao daska unatoč tome što nije imao potporu.

Problem je nastao kada je trebao probuditi Simpsona. Ovaj se samo srušio i ostao mrtav na licu mjesta. Autopsija je otkrila da je imao puknuće aorte te daje bio bolestan već neko vrijeme. Everton je uhićen i optužen za ubojstvo. Nastavio se baviti hipnozom kako bi si mogao platiti odvjetnika te je na kraju oslobođen krivnje. Na kraju je presuđeno da je za Simpsonovu smrt bilo krivo njegovo bolesno srce.

5. Smrt Jeromea Ferreria

Jerome Ferreri imao je 26 godina kada je 1948. godine u svoj dom u kojem je živio sa suprugom doveo mladu djevojku. Njegova žena odmah ih je izbacila iz kuće, a Jerome se nedugo nakon toga vratio kako bi napao svoju suprugu Betty. Stanodavac Charles Fuaci imao je pištolj i dao ga majstoru Allanu Adronu. Fauci je rekao da Jerome ubija Betty i poslao ga da je obrani.

Adron je zatekao par usred borbe u kuhinji. Ispalio je dva metka u Jeromea, a onda se oružje zaglavilo. Nastavio je udarati Jeromea dok mu pištolj nije otela Betty. Ona je pokušala ispaliti još par metaka u supruga, no pištolj je i dalje bio zaglavljen. Dohvatila je sjekiru za meso i izudarala supruga 23 puta.

Betty Ferri, Fauci i Adron su uhićeni zbog ubojstva. Adron je priznao zločin i ubojstvo drugog stupnja te je čak svjedočio protiv Betty i Adrona. Na kraju su Betty i Fauci oslobođeni jer je Jerome proglašen nasilnikom, a oni su se samo branili. Na kraju je i Adron oslobođen krivnje jer je psihijatar prosudio da je bio neuračunljiv jer je bio pod hipnozom.

Do hipnoze je došlo kada mu je u ruke stavljen pištolj i kada je čuo Bettyno vrištanje pa je tako sve troje počinitelja oslobođeno.

4. Ubojstvo Augustina Gouffea

Augustin Gouffe bio je uspješni poslovni čovjek koji je 1889. živio u Parizu i bio je poznat po svojem bogatom seksualnom životu. U lipnju je sreo poznanika Michela Eyrauda koji mu se povjerio da je prekinuo s djevojkom Gabriellom Bompard te da ona želi vidjeti Augustina.

Augustin je hitro otišao do njezinog stana, a dok ju je zavodio Eyraud mu se prišuljao u ugušio ga užetom. Nakon što su pokrali sve s njegovog tijela, Eyraud i Gabriella otpremili su truplo 500 kilometara dalje od Pariza. Nažalost po okrutni dvojac, svjedoci su ih vidjeli kako razgovaraju s uspješnim poslovnim čovjekom prije njegovog nestanka te je za njima raspisana tjeralica.

U siječnju 1890. Gabriella se predala policiji tvrdeći da je nedužna jer ju je Eyraud hipnotizirao i nije se mogla oduprijeti njegovom utjecaju. U svibnju 1890. Eyraud je uhićen u Kubi i izručen Francuskoj. Tog ljeta su Gabriella i Eyraud završili na sudu te je to postalo jedno od prvih suđenja na kojem je utjecaj hipnoze korišten kao obrana. Suđenje je završilo po svim novinama u Europi i Americi, a Gabriella je na kraju dobila 20 godina zatvora dok je Eyraud javno pogubljen giljotinom 4. veljače 1892.

3. Smrt Marie Colombos

Ova priča odigrala se 1938. kada je Maria Colombos imala 23 godine i bila zabrinuta za svoju trudnoću. Ona je htjela roditi pod hipnozom te je kontaktirala poznatog hipnotičara Roberta Gilberta, veterana koji je 20 godina hipnotizirao po pozornicama Amerike.

Novine su tvrdile da je Gilbert već pomogao ženama da pod hipnozom rode bez bolova, što je i Marie priželjkivala. Marie je uspjela doći do hipnotičara, a on ju je odlučio posjetiti u njezinom kalifornijskom domu gdje će odraditi vježbu za porod.

U jednom trenutku je u njezin dom pozvana policija koja je Marie pronašla mrtvu na podu. Ruke su joj bile prekrižene preko prsa i imala je blagi smiješak. Gilbert je tvrdio da nije ništa napravio već da je jednostavno pala pred njim. Rekao je da ju je nakon toga premjestio na kauč.

Gilbert je uhićen, a na pokojnici je napravljena autopsija. Nisu pronađeni uzroci smrti pa je pokopana, a onda ekshumirana kako bi se obdukcija provela ponovno. Čak ni tada nije pronađen uzrok smrti . Gilbert je na suđenju tvrdio da je njegova hipnoza bezopasna, no svejedno je osuđen na dvije do pet godina zatvora. Pušten je iz zatvora jer na kraju nisu pronađeni nikakvi dokazi da je bila riječ o ubojstvu.

2. Ubojstvo Hansa Wisboma i Kaja Mollera

Palle Wichmann Hardrup (33) ušetao je 29. ožujka 1951. u banku u Kopenhagenu, izvadio pištolj i tražio novac. Kada mu je novac predan, ubio je menadžera banke Hansa Wisboma i službenika Kaja Mollera. Nakon uhićenja je tvrdio da pljačka i ubojstva nisu njegova krivnja jer ga je hipnotizirao Bjorn Schouw Nielsen dok je s njim bio u zatvoru. 39-godišnji zatvorenik hipnotizirao ga je tri puta tjedno i učio ga pljački korak po korak.

Hardrup je tvrdio da ga je Nielsen podučio da mora tražiti novac od službenika, a ako mu ne preda novac, mora ga upucati i pitati sljedećeg službenika. Hadrdup je čak priznao i jednu pljačku koju je obavio ranije, a nakon koje je sav novac predao Nielsenu.

Nielsen je uhićen zbog planiranja pljački i nagovaranja Hardrupa da ubije dva zaposlenika. Nakon što je obojci suđeno, Hardrup je završio na psihijatriji, a Nielsen je dobio doživotni zatvor. Obojica su pušteni nakon 18 godina.

JE LI OVO NAJBIZARNIJI BOŽIĆNI OBIČAJ? Svake godine spale ogromnu kozu, ali potajno i posve protuzakonito

1. Smrt Marcusa Freemana, Wesleyja McKinleya i Brittany Palumbo

U proljeće 2011. Floridu je potresla strašna tragedija. Nekoliko učenika preminulo je u vrlo kratkom razdoblju. Prvi je stradao Marcus Freeman, 16-godišnji sportaš koji je poginuo u automobilskoj nesreći 15. ožujka. Njegova djevojka tvrdila je da je imao neobičan izraz lica kada je skrenuo s ceste.

Wesley McKinley (16) objesio se 8. travnja na trijemu svoje kuće, a 17-godišnja Brittany Palumbo objesila se u svojoj sobi u svibnju 2011.

Ravnatelj škole koju je pohađalo sve troje učenika priznao je na dan Wesleyjeve smrti da su mrtvi učenici dio grupe od 75 osoba koje je ranije hipnotizirao. Marcusa je naučio da se sam hipnotizira kako bi se mogao bolje usredotočiti na sportske napore. Wesleyju je pokušao pomoći da se upiše na prestižni Julliard tako što ga je hipnotizirao samo dan prije samoubojstva. Brittany je hipnotizirao kako bi joj pomogao sa stresom od ispita. Kada joj se ocjene nisu popravile niti pet mjeseci nakon hipnoze, oduzela si je život.

Kenny je prvo suspendiran, a onda je dao otkaz u lipnju 2012. Nije smio prakticirati hipnozu godinu dana, a roditelji preminule djece dobili su odštetu od škole u iznosu od 200.000 dolara.

MOŽETE LI POGODITI ŠTO SE NALAZI NA FOTOGRAFIJAMA?