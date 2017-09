ŠTO VI VIDITE? Majka se uspaničila zbog stvorenja na sinovom krevetu, no nije baš sve onako kako izgleda: ‘Sledila sam se…’

Majka dvoje djece iz Melbournea podijelila je na Facebooku sav užas koji je osjetila kada je ‘pronašla miša’ na sinovom krevetu, prenosi Daily Mail.

Laura Mazza (31) objavila je fotku sumnjivog glodavca kako leži na plahti kreveta njenog sina Lucasa na svojoj Facebook stranici Mum on the Run.

“Danas sam ugledala miša u sinovoj sobi. Miša. Stuart Mali odlučio mi je doći u kuću i smjestiti se kog mog sina”, napisala je.

“Ugledala sam ga i sledila se. I to tako jako da sam se osjećala kao da ne bi smjela niti disati.”



Objasnila je kako ju je napustila sposobnost racionalnog razmišljanja te da je nazvala muža da joj pomogne.

Suprug ne razumije užas

“On se javi na telefon a ja kažem ‘Miš’ i pri tome mucam jer sam je***o prestrašena. Ovo nije Mickey Mouse. Ovo je ratatouille, samo manji i ne sprema nekakvu ukusnu juhu već će izbaciti svoje brabonjke posvuda i svuda će raditi bebe i u ušima mog sina i uvlačiti će mi se u usta… miš u mojim ustima!!!”

Nakon što je jedva nekako objasnila mužu što se dogodilo, te je napokon uspjela izustiti riječ ‘miš’, zatražila je od muža da dođe kući.

“‘Oh, draga, samo ga izbaci van, ili ga samo ubij’ Da ga ubijem??? U ovoj su kući djeca. Tvoja djeca. Moraš doći tu. Ja ih ne mogu spasiti.”

Nekako se vratila sobi s mišom i provirila u nju. Glodavac je još uvijek bio na istome mjestu, ležao nepokretan. Očito je bio mrtav.

Laura je napisala kako je skroz pošizila zbog mrtvog miša u kući no suprug ju nije uzimao za ozbiljno, već joj se smijao. Rekao joj je da pokupi mrtvog miša komadom papira i baci ga u kantu za smeće, no ona to nije mogla podnijeti.

Šokantno otkriće

Spustila mu je slušalicu i odjurila u sinovu sobu kako bi se obračunala s mrtvim mišem i tom je trenutku shvatila da ono za što je mislila da je miš u stvari – igračka malog leoparda.

“Rekla sam samoj sebi da nikome neću nikada pričati o ovome. Moj je muž stgao doma 4 sata kasnije i pitao kako je bilo. Rekla sam, ‘Stari, pobrinula sam se za to sr***e.”

U komentarima na ovu Facebook priču ljudi su podijelili slična iskustva.

Jedna je žena, Jess Johnstone, podijelila priču ot tome kada su ona i njen partner pronašli škorpiona.

“Moj partner i ja smo se jednom suočili sa škorpionom u vlastitoj spavaćoj sobi. Nakon što je jedno od nas napokon skupili dovoljno hrabrosti da mu priđe, pokazalo se da se radi o plastičnoj igrački”, napisala je Jess.

“Mi nemamo djecu, zato to nismo očekivali, ha ha.”