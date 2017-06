VIDITE LI IŠTA ČUDNO NA SLICI? ‘Listala sam stare fotografije, a onda se izbezumila od užasa’

I ona i roditelji su sigurni da u sobi nije bilo nikoga, no na fotografiji ju vreba djevojčica…

Anastassia Perets listala je album s obiteljskim fotografijama. Naletjela je na sliku iz vremena kada je imala četiri godine, kada u ju roditelji fotografirali dok se igrala s pticama u kavezu.

Ova 23-godišnjakinja nostalgično se zagledala u fotografiju, no onda vrisnula od užasa. “Prvo sam pomislila da je to nekakvo ogledalo ili nešto, ali što sam duže promatrala fotografiju, bilo mi je sve jasnije da je to nešto drugo. Počela sam vrištati i plakati, a susjedi su mislili da mi se nešto dogodilo” rekla je za Redbook.





Anastassia kaže kako u tom trenutku nije bilo drugog djeteta u prostoriji, a to je provjerila i roditeljima koji su je fotografirali. Posjetila je medija, koji joj je od prve, prije nego što mu je išta objasnila, rekao da je slijedi duh djevojčice.