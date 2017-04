IZVANZEMALJCI I BIĆA IZ BIBLIJE: Pronašao misterioznu kutiju u kontejneru, njen sadržaj je kao stvoren za Muldera i Scully

Redditov korisnik TramStopDan pronašao je rukom rađenu drvenu kutiju na smetlištu.

Izvana, kutija nije djelovala ništa posebno. Imala je šarke, dršku i par bravica, piše Bored Panda.

Neobični crteži

Ali sve se to promijenilo kada ju je otvorio i otkrio svežnjeve papira na kojima su bili dnevnički unosi o posjetima letećih tanjura od kraja ’60. do ’80., plus mnogo drugih ludih stvari poput crtarija biblijskih stvorenja.



Već je to dosta čudno, ali stvari postaju i čudnije, te je zbog toga kutija nazvana ‘Kutijom ludosti’. Pronašao je skice NLO-a i nebeska četveroglava stvorenja koja se spominju u biblijskoj knjizi o Ezekijelu, kao i stvorenja s krilima. Bilo je tu i crteža koji su spajali biblijsko i izvanzemaljsko.

No sadržaj kutije nije se svodio samo na izvanzemaljce, jer je TramStopDan otkrio i crteže neobičnih kotača, kao i rukom crtane karte iz kasnih 30-ih, koje su sve imale rupu u sredini.

Kada su ove neobične skice, crteži, napisi i mape pokazani na Redditu, internet je odmah počeo postavljati pitanja: zašto su ovi papiri stavljeni u kutiju i bačeni u smeće, je li autor svjedočio i drugim dimenzijama, radi li se o nepovezanom črčkanju luđaka, zašto je TramStopDan stvorio samo jedan post od kada se prijavio, je li riječ o prijevari kako bi ljudi o njoj pričali?

Dosadašnji odgovori baš i nisu uvjerljivi, ali jedna je stvar sigurna – internet definitivno voli kada se jedna ovakva ‘Kutija ludosti’ pojavi.