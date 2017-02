‘SVE SU TO BRAĆA I SESTRE’: Vatikan bi uskoro trebao objaviti da postoje izvanzemaljci!

Već je nekoliko puta najavljeno kako se Vatikan priprema objaviti svijetu da počinje s pripremama za susret s izvanzemaljcima. I sve je više dokaza da priča nije izmišljena!

Širi se glasina da Vatikan zna više o izvanzemaljskom životu nego što nas navodi da vjerujemo i ima tajne o izvanzemaljcima koje planira otkriti na konferenciji za novinare u “idućim mjesecima”, tvrdi Disclose.tv.

U članku se citiraju fra José Gabriel Funes i brat Guy Consolmagno, obojica iz Vatikanskog opservatorija (Specola Vaticana), obrazovne institucije za astronomska istraživanja koju podupire Sveta Stolica.

VIDEO: Vatikan u središtu zavjere prikrivanja izvanzemaljaca?



Ovih dana postojanje izvanzemaljskog života, popularno nazvano izvanzemaljcima, više nitko ne odbacuje kao pretjerivanje bujne mašte. Tako oči sokolove lovaca na NLO-e uočavaju jedan za drugim na fotografijama i snimkama koje objavljuju NASA, druge svemirske agencije, ali i istraživači amateri širom svijeta.

Stručnjaci se do sada nisu previše zamarali niti opovrgnuti niti potvrditi te vijesti.

Za vatikanske astronome nema dvojbe

No, čak i astronomi iz Katoličke crkve – iste one Crkve koja je 1633. godine ocrnila i zatočila Galilea zbog “vjerovanja u lažni nauk, koji neki poučavaju, da je Sunce središte svijeta i nepokretno te da je Zemlja ta koja se miče. I to svaki dan” – priznaju mogućnost postojanja izvanzemljaskog života.

U posljednjih nekoliko godina je otac Funes, koji je magistrerij iz astronomije stekao na Nacionalnom sveučilištu u Cordobi u Argentini, davao izjave u kojima je priznao mogućnost postojanja izvanzemaljskog života.

Godine 2008. nakon otkrića NASA-inog teleskopa Kepler da na 1400 svjetlosnih godina postoji planet nalik na Zemlju, direktor Vatikanske zvjezdarnice napisao je u L’Osservatore Romano:

“Uz milijarde galaksija, u kojima ima na milijarde zvijezda, od kojih neke sigurno imaju i planete, moguće je da je na još nekom planetu evoluirao život kao i na Zemlji”.

Papa Franjo: Krstio bih i vanzemaljce da dodu u Vatikan

“Otkriće novog planeta Kepler 452b oživljava ideju da bi se kontakt i, zašto ne, susret s izvanzemaljskim inteligentnim bićima izvanzemaljske civilizacije mogao dogoditi u bliskoj budućnosti”, napisao je.

“Tamo vjerojatno ima života, a možda i nekog oblika inteligentnog života… Ne mislim da ćemo ikada sresti gospodina Spocka”, citirao je britanski Daily Mail 2015. godine oca Funesa.

“Otkriće inteligentnog života ne znači da postoji još jedan Isus. Utjelovljenje Sina Božjega je jedinstveni događaj u povijesti čovječanstva u svemiru”, dodao je.

Vatikanska zvjezdarnica bavi se istraživanjem neba i i svemira od 1852. godine.

Teoretičari zavjera već dugo tvrde da je među vatikanskim tajnama jedna od najvećih upravo postojanje naprednog života i negdje drugdje osim na Zemlji, a hoće li se priželjkivana objava zaista i dogoditi, vidjet ćemo u “idućim mjesecima”.