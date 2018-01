STVORILI HIBRID ČOVJEKA I ČIMPANZE!? ‘Ljudskom su spermom oplodili majmunicu, ali su uspaničeni doktori odmah ubili stvorenje’

Poznati znanstvenik tvrdi kako se kontroverzni eksperiment križanja čovjeka i čimpanze dogodio prije gotovo 100 godina, ali da su uspaničeni doktori zatim ubili stvorenje.

Evolucijski psiholog Gordon Gallup tvrdi kako je njegov bivši sveučilišni profesor potvrdio kako je u Orange Parku, Florida, tijekom 20-ih izveden uspješan eksperiment stvaranja ‘humanze’, mješanca čovjeka i čimpanze, piše Mirror.

Eutanazirali stvorenje zbog ‘moralnih i etičkih dvojbi’

Konkretno, ženka čimpanze umjetno je oplođena ljudskom spermom, te je uspješno na svijet donijela napola ljudsko, napola majmunsko biće. “Oplodili su ženku čimpanze ljudskim sjemenom tajnog donatora te su tvrdili kako je to rezultiralo donošenjem na svijet živog mladog. No nakon nekoliko dana, ili tjedana, počeli su razmatrati moralne i etičke posljedice te je dijete/mladunče eutanazirano”, ispričao je Gallup, koji tvrdi kako je čovjek koji mu je to ispričao znanstvenik s kredibilitetom.

Najraniji i najpoznatiji primjer hibridizacije čovjeka i čimpanze rad je sovjetskog znanstvenika Ilje Ivanoviča Ivanova, koji je proveo seriju poznatih eksperimenata tijekom 20-ih. Oplodio je više ženki čimpanzi muškom spermom, ali niti jedna životinja nije imala pomladak. Ivanov je pokrenuo i nekoliko kontroverznih eksperimanata s majmunskom spermom i ljudskim dobrovoljkama, ali projekt mu je zaustavljen i više nikad nije pokrenut.



Koja je korist od hibrida

GADOSTI U IME ZNANOSTI: 10 odvratnih znanstvenih eksperimenata pravih ludih znanstvenika

Nešto kasnije, 1958. čimpanza Oliver predstavljan je kao humanza, zbog svog neuobičajenog čovjekolikog izgleda. Često je hodao uspravno, te je bio ćelav i s pjegicama, a nos mu je stršao prema van, što je samo pojačalo spekulacije. Tvrdilo se da ima 47 kromosoma, između čimpanzinih 48 i ljudskih 46. No 1996. DNK test je pokazao kako Oliver ima 48 kromosoma, što je broj normalan za čimpanze.

Gallup tvrdi kako je ne samo moguće miješati ljude s čimpanzama, već i s drugim velikim primatima, poput gorila i orangutana. “Ljudi i tri vrste velikih primata potječu od jednog zajedničkog pretka.” No dok priznaje kako bi bilo “fascinantno” vidjeti pravog, živog primjerka humanze, i sam Gallup nije siguran bi li trošak ovakvog bizarnog i kontroverznog biološkog eksperimenta bio manji od mogućih koristi.