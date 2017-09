ŠTO JE DA JE, ODVRATNO JE: Snimili jezivo stvorenje, neki tvrde da je u pitanju izvanzemaljac

Uz obalu Tajvana, snimljeno je neobično klupko štapićastih stvorenja koje zbunjuje biologe, a užasava prolaznike. Neki tvrde kako je u pitanju dokaz izvanzemaljskog života.

Huang Meilan u tajvanskom Hsinchuu snimio je klupko crnih vitica koje se miču neovisno jedna o drugoj.

“Našao sam ih na zemlji i zapeli su mi za oko. Toliko su bili neobični da su ljudi rekle različite stvari o njima. Ali zaista želim saznati što je to” rekao je Meilan, prenosi australski News.

Zaljubljenici u aliene i NLO-e, imali su spremno objašnjenje – u pitanju su izvanzemaljci.



Prizemno objašnjenje jednako jezivo…

No oni trezveniji nagađaju kako je u pitanju roj strunaša ništa manje jezivih parazitskih beskralježnjaka, dugačka (do 1 m) i poput vlasi tanka tijela. Ličinke parazitiraju u tjelesnoj šupljini različitih vodenih kukaca. Kada narastu do maksimalne veličine, probiju se kroz tijelo domaćina u vodu, gdje spolno sazriju. Odrasli oblici žive u vodi, gdje nakon parenja ženka polaže jaja, a oni ugibaju.

Upravo u trenutku kada ostanu bez domaćina (tj iznutra raskomadaju njegovo tijelo) stvaraju ovakvo klupko.