PUSTINJAK LOLTUNSKE SPILJE: Misteriozni susret britanskog istraživača sa ‘1000 godina starim majanskim svećenikom’

Istraživač i zaljubljenik u pretkolumbovsku Ameriku, u pećini je sreo ‘1000 godina starog majanskog svećenika’. Iako je znao da je dob pretjerivanje, to nije bilo najčudniji dio misterioznog susreta.

Engleski arhitekt Robert B. Stacy Judd, bio je zaljubljenik u pretkolumbovske američke civilizacije. Njegovo najpoznatije djelo je Astečki hotel u Kaliforniji, a temeljito je izučavao drevnu mezoamerički arhitekturu, što ga je odvelo na mnoge ekspedicije u srednjoj Americi.

U spisu “Hodočasnik Loltuna” opisuje susret s misterioznim pustinjakom nakon što se potpuno izgubio u Loltunskoj spilji na poluotoku Yucatan.



Naseljena prije 10.000 godina

Spilja na Yucatanu (u majanskom jeziku, lol-tun znači kameni cvijet) duga je oko dva kilometra, a pronađeni artefakti pokazuju da je nastanjena prije 10.000 godina. Da bi ju istražio, Stacy-Judd unajmio je tri vodiča. Kako je zapisao, njegova ekspedicija bila je peta u povijesti koja je htjela istražiti Loltun. Ušli su u spilju punu stalaktita i stalagmita, a iz središnje jame vodio je niz tunela i prolaza dublje u spilju. Do mjesta do kuda je prodiralo sunce bilo je bilja.

Ostavili su opremu i nastavili istraživati. Prvog vodiča ostavio je na mjestu na kojem se moglo vidjeti svjetlo ulazne spilje. Drugog na mjestu do kojeg je dopirao glas. Nakon što je s preostalim vodičem, Antonom, nastavio duboko u spilju, sa stropa se strovalilo kamenje. Za dlaku je izbjegao smrt, no (prvi) vodič koji čuo lom, pojurio je prema njima da ih spasi. Stacy-Judd i Anton došli su do drugog vodiča. Dok su razmišljali kuda krenuti prema izlazu, čuli su prvog vodiča kako trči prema njima. Istom metodom postaja, pokušavali su naći put natrag.

U jednom trenutku, Stacy-Judd se provukao kroz jedan prolaz. Vidio je spilju visoku 15-ak metara i neodređene dubine. Taman kako je krenuo natrag, vidio je nešto zbog čega je stao. Kao ukopan.

Prvo je 10-ak metara iznad sebe vidio malu točku svjetla kako se diže iz hrpe kamenja, a potom je i glavu i ljudsku siluetu. Kada se približio, vidio je da je riječ o vrlo starom čovjeku, odjevenom u jedan komad tkanine omotan poput tunike, s malom kapom ispod koje je rijetka sijeda kosa. Iako je bio vrlo mršav, naborane kože djelovao je vitalno i bistro. Dozvao je svoje vodiče…

Posljednji majanski svećenik

Što znakovima, što govorom, vodiči su doznali da je starac majanski svećenik, star više od 1000 godina te kako mu je povjereno čuvanje majanskog blaga.

Iako je Stacy-Judd znao da pretjeruje kad govori o godinama, vidio je da je jako star, vjerojatno i više od 100 godina. Bio je gotovo slijep, jer je ispipavao lice i odjeću Stacy-Judda. Vodiči su mu rekli da starac živi u spilji, a hrani se plodovima i biljem koje skupi u šumi. Arhitekt je pogledao na sat i shvatio da su već pet sati izgubljeni u spilji. Starac ih je poveo kroz novi labirint prolaza dok nisu došli do velike ulazne spilje u kojoj su ostavili stvari.

Osim što je bio oduševljen vjerojatno zadnjim izravnim potomkom Maja, arhitekt se poslije pitao je li poluslijepog starca u pećinu, i to baš u trenutku kada su se oni izgubili, dovela slučajnost ili neka viša sila.