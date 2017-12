PROROČANSTVA BABE VANGE ZA 2018.: Predvidjela je napad 11. rujna i uspon ISIS-a, iduće godine nas čekaju dva velika događaja

Prije nego li je umrla, Baba Vanga, ili kako je još neki zovu – “Nostradamus s Balkana”, ostavila je proročanstva sve do 51. stoljeća, kada vjeruje da će dogoditi smak svijeta.

Slijepa proročica kojoj mnogi, između ostalog, pripisuju predskazanje terorističkog napada 11. rujna 2001. na Sjedinjene Države, uspon ISIS-a, razorni tsunami dan nakon Božića 2004. i Brexit, predvidjela je dva velika događaja u nadolazećoj 2018. godini.

Baba Vanga, misteriozna Bugarka koja je umrla 1996. godine u 85. godini života, veoma je poznata ličnost u krugu teoretičara zavjera koji vjeruju kako je ova proročica predvidjela niz prirodnih katastrofa i drugih globalnih događaja mnogo prije nego li su se stvarno i dogodili.

Za 2018. godinu, Baba Vanga je predvidjela dva velika događaja. Prvi je da će Kina postati vodeća svjetska sila i pritom s trona svrgnuti Sjedinjene Američke Države, a drugi je “novi oblik energije” koji će biti otkriven na Veneri.

Što nas čeka u budućnosti?

Pa, mogu li se ova predviđanja ustvari obistiniti?

Kineska ekonomija stalno raste posljednjih nekoliko godina. U 1970-ima kinesko je gospodarstvo sačinjavalo svega 4,1 posto ukupne svjetske ekonomije, ali to je naraslo na 15,6 posto u 2015. i još raste. Kinezi još nisu pretekli Amerikance, ali ubrzo bi se odnos snaga mogao promijeniti. Naime, 2015. godine SAD je sačinjavao 16,7 posto ukupnog svjetskog gospodarstva, ali, prema procjenama Forbesovih analitičara, taj bi postotak mogao pasti na 14.9 posto u 2025.

Što se tiče Venere, trenutno ne postoje planovi za slanje svemirske misije na taj planet. Unatoč tome, Parkerova solarna sonda, nazvana prema astrofizičaru Eugeneu Parkeru, bit će lansirana u srpnju 2018., a njezina misija bit će istraživanje Sunčeve korone. Iako neće slijetati na Veneru, na svom će putovanju iskoristiti Venerinu gravitacijsku silu. Kad dođe do svog cilja, sonda će istraživati strukturu magnetskih polja na izvoru solarnih vjetrova, pratiti tok energije koja zagrijava plazmu oko Sunca i istraživati utjecaj plazme na solarne vjetrove i formaciju energetskih čestica.

Jedno proročanstvo se nije ostvarilo

Baba Vanga je predvidjela napad 11. rujna rečenicom da će dvije “čelične ptice” napasti “američku braću”. “Horor, horor! Američka braća će pasti nakon napada čeličnih ptica. Vukovi će zavijati u grmlju, a nevina će krv poteći”, navodno su njezine točne riječi.

Što se tiče Brexita, Baba Vanga je predvidjela raspad Europe kakvu poznajemo do kraja 2016., a upozorila je i na uspon islamskih ekstremista koji će napasti Europu – što se povezalo s pojavom Islamske države. Unatoč tome, prošle godine se pojavila tvrdnja da je Baba Vanga rekla kako će Barack Obama biti posljednji američki predsjednik, zbog čega su mnogi pomislili kako Donald Trump uopće neće prisegnuti nakon izbora. Drugi budući događaji koje je Baba Vanga predvidjela su kraj svjetske gladi do 2028., nuklearno naoružavanje kolonija na Marsu do 2256. i Zemlja koja će prestati biti naseljiva do 2341. godine.

PROROČANSTVO BABE VANGE KOJE SIJE STRAH VIŠE NEGO IKAD PRIJE: ‘Obama će biti posljednji predsjednik SAD-a’

Baba Vanga je navodno predvidjela i sljedeće događaje: