PREGLEDAVAO FOTKE I ONDA SE UŽASNUO: Iz mog auta me gleda neka utvara, tog nije bilo…

Fotografirao je parkirani moćni BMW koji ga je oduševio, no kada je pregledavao fotografije, vidio je nešto što mu je sledilo krv u žilama.

Forumašica UM-a podijelila pomalo jezivu dogodovštinu.

UGODNI SNOVI! Jezivi video iz mrtvačnice koji će vam upropastiti san, gledate na vlastitu odgovornost

“Prijatelj je nedavno gledao svoje fotografije i našao fotografiju svoj i prijateljevog auta. Sjedio je preko puta u restoranu i fotografirao auto jer je bio nov, a on je tipični frajer koji obožava svoj auto. Shvatio je kako izgleda kao da je netko bio u autu, iako je u tom trenutku bio potpuno prazan. Rekla sam mu da izgleda kao da se netko nagnuo i gledao unutrašnjost auta, no on je rekao da tamo definitivno nije bilo nikoga jer bi bio odapeo. U svakom slučaju, odlučila sam podijeliti ovo s vama, jer čak i ako nije ništa, nama je izgledalo prilično jezivo” napisala je korisnica.



Ostali forumaši su podijeljeni – neki kažu kako je bila u pravu te kako je očito da netko s druge strane gleda auto i da ga prijatelj vjerojatno ne bi vidio, drugi ističu kako je u pitanju nešto paranormalno.