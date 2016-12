PRAVA ISTINA O FIGURICAMA IZ ACAMBARA: Dokazuju li ovi glineni kipići da smo živjeli zajedno s dinosaurima?

Paleontolozi i geolozi tvrde da su dinosauri živjeli prije 220 milijuna do prije 65 millijuna godina, u mezozoiku. Čovjek se pojavio na Zemlji prije 200.000 godina. No postoje oni koji tvrde da su ljudi živjeli istodobno kad i dinosari, a pritom kao krunski dokaz daju figurice iz Acambara.

Njemački trgovac Valdemar Julsrud 1944. je, kako tvrdi, nabasao na misteriozne dok je jahao blizu Acambara u Meksiku. Kaže kako ih je našao više od 30.000, uz pomoć lokalnog poljoprivrednika. Neke prikazuju ljude uz dinosaure, a neke, prema tumačenjima, i izvanzemaljce s letećim tanjurima, prenosi Ancient origins.

Većina arheologa figurice je proglasila falsifikatima jer su analize pokazale kako su nedavno napravljene. No studije nisu prepreka onima koji vjeruju da su originalne i dokaz da smo živjeli uz dinosare.



Pobornici se dijele u tri kategorije: kriptozoolozi koji kažu da su figurice dokaz populacije dinosaura koja je preživjela i susrela se čovjekom; oni koji tvrde da su figurice ostavili interdimenzionalni alieni koji mogu putovati u prošlost i donijeli su svoje znanje ljudima Središnje Amerike, te kreacionisti koji doslovno tumače Bibliju i tvrde da je zemlja stara 10.000 godina pa su ljudi i dinosauri živjeli rame uz rame (hm, rame uz gležanj?).

Tri pogleda na problem

Svaka od tih skupina ima svoje argumente, a mainstream paleontologiji najbliži su kriptozoolozi. Oni jednostavno priznaju sve što geolozi tvrde o starosti zemlje i dinosara, no jednostavno tvrde da su ti gmazovi preživjeli u maloj enklavi i tamo se susreli s ljudima. No fundamentalni problem s njihovom teorijom je to što u blizini figurica nisu pronađeni ostaci dinosaura, a komet koji pridonio njihovom uništenju udario je baš u “susjedstvu” tj Meksičkom zaljevu.

Pristalice teorije izvanzemaljaca vjeruju da bi prenošenje znanja izvanzemaljaca jednom elegantnom hipotezom objasnilo i figurice, i mezoameričke piramide, i astečku mitologiju… Također, njihovoj teoriji je teško naći zamjerke, jer na svaki argument, kontraargument im je kako je lako putovati kroz vrijeme. Tako ih nije pokolebao ni arheolog Charles Di Peso koji je već na prvi pogled zaključio da su figurice lažne, obzirom na to da u pukotinama gline nije bilo nikakve prljavštine (koje bi bilo da su makar sto godina stare). Nije ih razuvjerilo ni kada je Di Peso dokazao kako je obitelj koja pomogla Valdemaru “pronaći” figurice radila figurice i prije toga te ih prodavala za jedan pesos.

Od svih grupa za figurice su najzainteresiraniji vjerski fanatici. Kreacionisti uspkros svim dokaima tvrde da je Zemlja stara 10.000 godina (brojka do koje su došli zbrajajući sve generacije spomenute u Bibliji). Uživaju priličnu potporu u SAD-u, (od novaca do toga da se u u ime vjerskih sloboda u nekim državama ne uči teorija evolucije, a u drugim roditelji mogu ispričati djecu sa satoiva na kojima se na bilo koji način spominje). No čak i oni ne mogu ignorirati mnoštvo dokaza koji nepobitno pokazuju kako su figurice nastale desetak godina prije no što su otkrivene te priznaju kako su vjerojatno falsifikat.