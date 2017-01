PODUDARNOST ILI NEŠTO VIŠE? 10 misterioznih drevnih simbola koji se neobjašnjivo pojavljuju diljem svijeta

Neki ih nazivaju pretpovijesnim memeima, jer su se raširili čitavim svijetom, no u pitanju su moći drevni simboli čije značenje i porijeklo do danas nije razjašnjeno.

U samo praskozorje čovječanstva, pojavili su se simboli čije se značenje do danas nije odgonetnuto. Neki ih pripisuju religijskim obredima, neki tvrde da su u pitanju motivi koji su slučajno izniknuli na različitim dijelovima svijeta. Piramide na različitim krajevima svijeta mogu se lako objasniti – oblik je najakši način da podignete kup kamenja uvis. No objašnjenja za ove simbole nema, piše Listverse.

1. Gospodar zvijeri

Muškarac ili žena drži u pokornosti drži dvije životinje koje su pored njega. Koje su točno životinje posrijedi varira – od zmija i bikova , do lavova. Jedan od najstarijih primjera, pečat iz Uruka star 5000 godina prikazuje lik koji drži dvije koze.

Tijekom tri tisuće godina motiv se pojavljivao posvuda – od petroglifa iz brončanog doba u Mongoliji, do rimskih posuda. Misteriozna civilizacija iz doline Inda ga je stavljala na pečate, Skiti na sve. Dva najpoznatija primjera su nož iz Gebel al Araka (Egipat, 3400. pne) i zdjela iz Gundestrupa (Danska, 100 pne). Za sada najviše pobornika ima teorija kako je simbol nastao u drevnoj Mezopotamiji i povezan je s Gilgamešom. Ostaje enigma kako se tako brzo raširio po cijelom svijetu.

2. Tri zeca

Tri zeca posložena su u trokut tako da izgledaju kao da svaki ima dva uha , iako je na crtežu prikazano tek jedno. Motiv se pojavljuje u drevnim spiljskim budističkim hramovima i na odjeći dinastije Sui (Kina, 7. i 8. stoljeće); na reljefima srednjovjekovnih katedrala i na mongolskim kovanicama iz doma Džingis-kana. Tri zeca se pojavljuju i u tradicionalnim sinagogama u Ukrajini i katedralama Francuske i Njemačke.

Nagađa se kako porijeklo vuče iz drevne Perzije u kojoj je motiv bio prilično popularan, no nitko nije siguran niti kako je nastao a još manje koja je njegova simboila i što predstavlja.

3.Bog s palicama

Motiv koji se pojavljuje diljem Anda prikazuje figuru s očnjacima koja u svakoj ruci drži štap, a stopala su mu raširena, s kandžama. Često je prikazivan u odjeći i s krunom, te kako umjesto štapova drži zmije. Isprva su arheolozi mislili kako prikazuje točno određeno božanstvo, no sada nagađaju kako je možda riječ o motivu, odnosno “pozi” u kojoj se prikazuje više bogova. Najstariji datirani prikaz pronađen je na izlomljenim komadima tikvica iz 2250. pne, što ga čini najstarijim prikazom božanstva u Americi. Tijekom više od 2000 godina, motiv je ostao popularan iako nitko ne zna što točno simbolizira.

4.Kamene kugle

Pronađene diljem Britanije i Irske (doduše, većima je iskopana u Škotskoj), izrezbarene kamene kugle nastale su krajem neolitika, između 3000. i 2500. pne. Sve su gotovo jednako velike te imaju izrezbarene oble izbočine oko središnje kugle. Kvaliteta i preciznost rezbarenja varira, a na nekima se vidi i kako se klesar trudio postići kakvu-takvu simetriju.

Brojne su teorije čemu su točno služile, no sve su prilično nevjerojatne i pobijene. Prilično je sigurno da nisu imale nikakvu uporabnu svrhu jer se ne vidi trošenje materijala. Arheologe dodatno zbunjuje što nigdje nije pronađeno više od jedne.

5. Venera

Najstarija figurica žene s prenaglašenim spolnim atributima stara je 35.000 godina. Motiv je bio nevjerojatno popularan tijekom starijeg kamenog doba i pronalazi se diljem Euroazije, od Njemačke do Sibira. Jedino oko čega su arheolozi složni je kako kipić s enormnim grudima, stražnjicom i bokovima ne prikazuje stvarnu ženu, (obzirom na to da tijekom ledenog doba nije bilo gojaznih) te kako ima veze s plodnošću. Neki smatraju kako je riječ o ženskom božanstvu plodnosti, drugi kako je riječ o liku idealne, hipotetske žene i možda prvom obliku pornografije kojeg su rezbarili muškarci, treći pak kako su Venere jasan dokaz matrijarhata te su ih izrađivale žene za druge žene.

No još veći problem od namjene je to što su figurice, vremenski udaljene i tisućama godina, prilično slične.

6. Rupa s krugovima

Prilično jednostavan dizajn – okrugle udubine u kamenu oko koje su uklesani koncentrični krugovi jedan je od najraširenijih motiva – pronađen je od Irske do Namibije pa čak i u Peruu i Tahitiju. Iako je motiv pronađen diljem planeta, popularnost mu varira (primjerice čest je na zapadu Sjeverne Amerike, a rijedak u središnjoj Americi).

U pretkršćanskoj Europi, na ovim mjestima se često ostavljala hrana kao žrtva vilama , duhovima i ostalim mitološkim bićima no ta praksa je sigurno došla naknadno s obzirom na to da su neke od “čaša” uklesane u stropne grede ili okomite stijene.

Arheolozi pretpostavljaju kako motivi iz različitih krajeva svijeta nisu povezani. I to je otprilike sve što znaju, jer značenje nikad nije odgonetnuto. Čak su i nagađanja potpuno oprečna, primjerice američki arheolozi misle kako je motiv na neki način povezan s plodnosti i životom, dok ga njihovi europski kolege povezuju sa smrću.

7. Kameni krugovi

Zahvaljujući Stonehengu, kameni krugovi vjerojatno u najpoznatija građevina kamenog doba. No Stonehenge je tek jedan od takvih zdanja koje se pojavljuju posvuda . Senegala i Gambije do dalekog istoka. Većina ih je izgrađena između 1000. i 500. g p.n.e.

Za razliku od brojnih drevnih motiva, kameni krugovi sasvim sigurno su se pojavili neovisno jedni o drugima, iako se pretpostavlja kako su imali istu funkciju. Primjerice, baš kao i Stonehenge, za kamene krugove u Senegalu pretpostavlja da su služili za praćenje zvijezda, iako su podignuti 1000 godina nakon britanskih.

8. Otisci dlana

Prekrasni u svojoj jednostavnosti, otisci dlana su univerzalni motiv starog kamenog doba i javljaju se od Europe, do Indonezije i juga SAD-a. Većina se pojavila u isto vrijeme – primjerice i otisci u Europi i oni u Borneu stari su 40.000 godina. Zahvaljujući tome, neki arheolozi tvrde kako se ovaj motiv javio i prije nego što je Homo sapiens (sapiens) napustio Afriku, što bi bilo znatno logičnije nego da se istodobno pojavio na dijametralno suprotnim krajevima Euroazije. To što stari otisci dlanova nisu pronađeni u Africi objašnjavaju nepovoljnim geološkim i klimatskim uvjetima u našoj pradomovini zbog kojih su drevni crteži uništeni.

Tehnika izrade je jednostavna – čovjek bi prislonio dlan uz stijenu i ustima prskao pigment tako da dlan ostane u negativu. Arheolozi pretpostavljaju kako se time htio sjediniti sa stijenom, odnosno prirodom.

9. Triskelion

Tri spirale koje se međusobno zatvaraju ili tri noge koje izlaze iz jedne točke, motiv je koji je bio popularan diljem keltskog svijeta i na jugu Italije. Jedan od najljepših primjera su spirale na irskom stećku iz 3200. pne. iz Newgrangea. Sama riječ u prijevodu s grčkog znači tri noge. Plutarh je tvrdio kako proizlaze iz trokutastog oblika Sicilije, no motiv je daleko stariji. Na Malti je pronađen triskelion iz 4200.pne. Drugim riječima, već je bio 1000 godina star kada su se počele zidati piramide.

10. Trojanski grad

Najstariji trojanski grad (koji se naziva i trojanski labirint, gljivasti labirint) prvi put je zabilježen na etruščanskom vrču za vino iz 7 st. pne uz natpis Truia. Uzorak trojanskog labirinta bio je popularan tijekom antike i pojavljuje se i na grčkim kovanicama i nacrtan na zidovima u Pompejima. No znanstvenike zbunjuje kako je “preživio” srednji vijek te dospio na drugi kraj Europe i to uvijek pod imenom grad Troja Tijekom 16. stoljeća velški pastiri su urezivali u tlo Caerdroiaje, a u Skandinaviji i Baltiku su Trojaburgove oblikovali od kamena. Motiv je bio popularan čak i među Indijancima 18. stoljeća u Arizoni, iako nije isključeno kako su ga naučili od Europljana.

Svrha je prilično nejasna. Neki tvrde da su povezani s ritualnim plesovima. Drugi ga povezuju labirintom u Knososu i legendom o Minotauru ( te dodaju kako su u se u predaji povezali s Trojom). Dodatni problem je to što uzorak uopće nije labirint nego jedna zavinuta staza. Treće objašnjenje je prilično pragmatično – uzorak je opstao jer izgleda prilično složeno, no u stvari je jednostavan jednom kad se svlada tehniku.