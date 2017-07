TESLA JE SLUŠAO ALIENE?! ‘Zvučali su kao da razgovaraju, osjećao je da ih razumije iako ne zna jezik’

Teslin biograf tvrdi kako je glasoviti izumitelj slušao izvanzemaljce. Da, tvrdi i kako se dokopao papira koji to dokazuju.

Tim R. Swartz, fotoreporter, pisac knjiga o teorijama zavjere među kojima je i nekoliko o Nikoli Tesli, tvrdi da postoji veza između Teslinih izuma koji su bili daleko ispred vremena i izvanzemaljaca te kako je veza između genijalca rođenog u Smiljanima na današnji dan i aliena opisana u papirima koje je američka vlada zaplijenila nakon njegove smrti, piše Swartz u knjizi Izgubljeni papiri Nikole Tesle: HAAR, chemtrailsi i tajne Alternative 4.

Tijekom testiranja jednog od svojih brojnih izuma, Tesla je, tvrdi Swartz, otkrio radio valove koje nisu dolazili sa Zemlje. Od tog trenutka, kaže Swartz, postao je ospjednut idejom da sagradi što većoi prijamnik kako bi uhvatio signale.



“U to vrijeme, pitao se slušali zapravo jedan planet kako pozdravlja drugi, kako je to nazvao. Od tog trenutka postala mu je svojevrsna opsesija da sagradi sve bolje i bolje prijamnike da vidi ako može ponoviti to što je čuo. Došao je do toga da je tvrdio kako uistinu prima prijenos govora. Rekao je da su zvučali kao da razgovaraju. Zabilježio je kako sluša inteligentna bića s drugog planeta, i iako nije razumio jezik, osjećao je da ih razumije” kaže Swartz.

Kako su Tesline najvažnije bilješke u rukama američke vojske, Swarzt tvrdi da do tih informacija došao skupljajući materijale i kupujići stvari iz brojnih privatnih kolekcija na aukciji 1976., prenosi Mysterious Earth.