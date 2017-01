NIJE NAFTA: Teoretičari zavjera otkrili ‘pravi’ razlog zbog kojeg je SAD izvršio invaziju na Irak: ‘Sigurni smo u to!’

Zaboravite naftu, svjetsku dominaciju, novi svjetski poredak; otkriven je pravi razlog zbog kojeg su SAD okupirale Irak – zvjezdana vrata.

Još u vrijeme kada je George W. Bush pričao o iračkom oružju za masovno uništenje nitko mu nije vjerovao kako je to pravi razlog za američku “intervenciju” u Iraku. Osobito kada to oružje nije pronađeno.

Dospjeli i na History Channel

No sve više prilično osebujnih likova tvrdi da zna pravi razlog okupacije i svoje viđenje problema objašnjavaju u dramatičnim YouTube videima. Teško je reći jesu li šokantnije njihove teze ili kvaliteta videa, prenosi Vice





No za teoriju se zainteresirao čak History Chanell, što znači da je “sigurno” istina. Doduše, u emisiji Drevni izvanzemljaci koju i sami navode kao zabavnu (a ostali kao mrtvo dosadnu pseudopovijest kojoj su meme jedina vrijedna ostavština).

Tko je točno izgradio zvjezdana vrata, malo je podulja priča.

Pametni su, pa mora da su izvanzemaljci

Sumerani su prva civilizacija svijeta – osmislili su prvo pismo, u Sumeru su nastali prvi gradovi države… Povjesničari ne mogu sigurno reći odakle su došli, čak niti kojoj bi obitelji pripadao njihov jezik. Ali zato mogu pobornici teorija zavjere.

Bogovi koje su štovali nazivaju se Anunnaki. No ti bogovi nisu bili bogovi nego – izvanzemaljci.

Pisac (dakle, ne povijesničar ili arheolog) Zaharija Sitčin siguran je kako su Anunnaki drevni astronauti koji su podučili Sumerane pa je zato “odjednom” na jugu Mezopotamije rođena civilizacija.

Putovanje kroz prostor-vrijeme

E sad, ova teorija američko-azerskog pisca sa sredine stoljeća u zadnje vrijeme postala je još intrigantnija (i sumanutija). Anunnaki su Sumeranima dali i zvjezdana vrata, a taj portal je razlog sukoba u toj regiji zadnjih sto godina.

Jedan od prvih znanstvenika koji se ozbiljno pozabavio teorijom bio je dr. Michael Sallak.

“To je neka vrsta trenutnog putovanja kroz prostor-vrijeme, svojevrsni teleporter” pojašnjava Stella priče kojih se naslušao.

Zvjezdana vrata nalaze u Nasiriji, gradu 370 km JI od Bagdada, na mjestu drevnog Ura. U Uru je stajao veliki zigurat, koji samo izgleda kao ogromni hram. Zapravo je portal. Drugi tvrde kako je zvjezdani portal bio u podrumu palače Sadama Huseina.

Detalji teorije se razlikuju od čovjeka do čovjeka – od broja portala do njihove lokacije, no oko jednog se svi slažu – svi ratovi na Bliskom istoku vode se zbog kontrole nad zvjezdanim vratima