‘NI SAM NE VJERUJEM, ALI TO JE JEDINO OBJAŠNJENJE’: Ispovijesti žrtava koje su oteli izvanzemaljci

Prilično je lako zbijati šale s ljudima koji su uvjereni da su ih oteli izvanzemaljci. No to ih ne sprečava da dijele svoje priče.

Svjesni kontroverzi koje prate temu izvanzemaljskih otmica, uz temu na Redditu, administratori su dodali napomenu “Ozbiljno”, kako bi izbjegli trolove i ostale koji bi narušili kredibilitet dramatičnih ispovijesti.

1. ‘Oteti su tijekom logorovanja’

Nije moja priča nego mog punca koji se kune kako su ga oteli kada je logorovao na gorju Apalači s otprilike četvoro drugih ljudi.



Došli su do jezera i podigli logor. Kaže kako se svi sjećaju da su plivali potom jeli, ali se nitko ne sjeća da su pospremili logorište i otišli u šatore. Probudili su se 10-ak metara od mjesta na kojem su prvotno podigli šatore, u istom rasporedu kao i na originalnom mjestu, čak su i sve sitne stvari bile jednako složene. Na originalnom mjestu nije bilo zgarišta, ali na novom je. Izvukli su metar i izmjerili razmak između centrala šatora i sve su bile jednako udaljene od svoje originalne pozicije. I da, prije nego što krenete s komentarima, moj punac se nevjerojatno lako budi , ne pije, ne uzima droge i prvi je koji se probudio. Nikada nije imao nikakve simptome psihičkih ili mentalnih problema. Do danas neće niti čuti za planinarenje tom stazom.

2. ‘Nisam znao tko, ali znao sam da su tu’

Ni sam nisam siguran što se dogodilo, ali uvijek sam se šalio kako bi izvanzemaljska otmica prilično dobro objasnila. Bio sam klinac, još u nižim razredima osnovne škole. Bila je vruća ljetna večer i spremao sam se spavati. Sjećam se kako sjedim na rubu kreveza i imam neki strašan predosjećaj. Više od predosjećaja – znao sam da nešto dolazi. Dolazi da me uzme. Nešto kao da se ponavlja stravičan događaj koje se moje tijelo sjeća, ali um ne. Znao sam da je blizu. Možda već u vidokrugu. Bio sam izbezumljen od straha, a nisam znao čega. Ali znao sam da će me dohvatiti što god učinio.

Nisam sjedio niti nekoliko sekundi pa nije u pitanju paraliza sna. Polako sam se osvrnuo i promotrio sobu i bilo je jutro. Samo tako. I dalje sam bio odjeven, i dalje u sjedećem položaju – sve je bilo isto osim što je već bio idući dan. Bio sam prestravljen u noći, i kako sam se okrenuo bilo je jutro. Osjećao sam se odmoran i naspavan iako je prošla tek sekunda. Spustio sam se u dnevni boravak i nastavio sa svojim danom. Rekao sam ljudima što se dogodilo a oni su reagirali kao da im govorim da je nebo plavo, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Pa sam odustao.

3. ‘Zaboravio sam i kako se zovem’

I meni se dogodila slična stvar – ne toliko ekstremna, ali je bila nedavno. Trčao sam šumom dobrih sat vremena, kad odjednom, nisam znao gdje sam niti tko sam. Jedino što sam znao da sam slobodan. Nisam se mogao sjetiti kamo sam krenuo, kuće u kojoj živim, braće i sestara, roditelja – ničega. Ali taj osjećaj je bio nekako nevjerojatno oslobađajuć. Kao da ništa na svijetu nije važno. Ušao sam dublje u šumu jer mi je sinulo da moram napraviti zaklon od granja kako bi prenoćio, jer sam očito u divljini, pješice daleko od doma. Nakon pet minuta skupljanja granja, pamćenje mi se počelo vraćati i shvatio sam da sam svega 20 minuta od kuće.

Kad sam došao doma, timer na mom satu kojeg sam pokrenuo prije trčanja pokazivao je da je prošlo četiri sata. Trebala su biti najviše dva.

4. ‘Noći su bile užasne’

Sjećam se kako me neki zvuk probudio usred noći. Ustao sam i pogledao sobu. U mraku sam vidio nešto. Izgledalo je kao čovjek, ali visok 2.5 metara. Gledao me a ja sam samo rekao “Reka, jesi li to ti?” (moja sestra s kojom sam godinama dijelio sobu). Nakon toga sam pao na krevet (kao da sam se onesvjestio ili tako nešto) i spavao do jutra. Sve se zbilo u pet sekundi, a i idući dani su djelovali prilično čudni. Noći su bile užasne i imao sam osjećaj da nas nešto promatra.

5. ‘Nestao mi je čitav dan’

Nisam oo vome razmišljao godinama, ali ova tema me podsjetila. Imao sam 12 godina i bio je petak. Rekli su mi da idem na spavanje u uobičajeno vrijeme, što me je iritiralo jer bio sam kraj sumraka pa mi je svjetlo ulazilo kroz prozor. Točno se sjećam kako gledam plavkasti odsjaj sutona na prozoru kada sam zaspao. Ako išta, za sada je neobično samo to što sam tako brzo zaspao. Inače mi je bilo teško, no sada kao da sam usnuo u između dva treptaja.

Idući dan, probudio sam se i imao neki čudan osjećaj. Nešto nije bilo u redu u kući. Bila je subota, pa su roditelji otišli po kavu ili tako nešto, što bi objasnilo zašto je bilo tiho, ali bilo je pretiho. Sve je bilo potpuno mirno. No slegnuo sam ramenima i krenuo si pripremati pahuljice Tada sam počeo primjećivati sve sitne stvari. Prije svega, prozori su bili plavkasi, baš kao prošle noći. Nije bilo nikakve buke. Živimo blizu šume i uvijek se čuju ptice, osobito ujutro kada cvrkuću kao lude., ali sada nije bilo ni glasa. Klima je bila ugašena, a nije bilo ni daška vjetra.

Počeo sam se propitkivati. Jesam li uopće zaspao? Ali na pećnici je bio sat na kojem je pisalo 10 sati. Tada, niotkuda u sobu je ušao moj tata i pitao me gdje sam bio, govoreći kako su bili jako zabrinuti. Vidio je da si pripremam pahuljice. Rekao sam mu da si pripremam doručak na što me začuđeno pogledao. Rekao mi je da je već 22 sata i da sam, izgleda, prespavao čitav dan. Ponovo je bio sumrak . Sat na pećnici je bio potrgan, a ja sam izgleda prespavao čitav dan. Ne mislim da su me oteli izvanzemaljci, ali bilo je nadrealno. Tata kaže da me mama dozivala. Zašto me nisu otišli u sobu probuditi?