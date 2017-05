NASA SNIMILA STOTINE MISTERIOZNIH BLJESKOVA: O čudnom svjetlucanju sa Zemlje prvi je progovorio legendarni Carl Sagan

U samo godinu dana, NASA-in satelit snimio je stotine misterioznih bljeskova za Zemlje. U počektu su mislili da ocean reflektira sunce, no onda su se počeli pojavljivati i iznad kopna…

Fenomen misterioznih bljeskova prvi je uočio astronom Carl Sagan još ’90-ih proučavajući snimke s letjelice Galileo. No bile su samo na nekoliko fotografija i vjerovalo da je u pitanju tek refleksija sunca od oceana.

No bljeskovi su se počeli pojavljivati i na snimkama NASA-inog satelita za promatranje klime (DISCOVR) i to po nekoliko na dan. Od lansiranja 2015. do kolovoza 2016. satelit je snimio 866 bljeskova, mnoge iznad kopna.

“Kada sam ih prvi put vidio, mislio sam da je u pitanju zrcaljenje s nekog jezera ili rijeke. No bljeskovi su bili preveliki za tako nešto” rekao je za Daily Mail Alexander Marshak, jedan od znanstvenika koji analizira slike sa DISCOVR-a.

Detaljnom analiziom odbacili su i munje kao mogući uzrok, kao i da je u pitanju bilo što s površine. Na koncu, zaključili su kako uzrok može biti samo jedan – sićušni kristalići leda u oblacima na visini od pet do osam kilometara.