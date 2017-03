NAŠ JURE GRANDO HARA SVIJETOM: Za prvog zabilježenog vampira u povijesti zainteresirali i se strani mediji

Prema predajama, Jure Grando bio je prvi europski vampir. Legenda o njemu potječe iz malog mjesta Kringe u Istri. a zabilježio ju je slovenski putopisac i povjesničar Janez Vajkard Valvazor u djelu Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre deß Herzogthums Crain).

Prema pričama mještana Kringe legenda se a 1672. godine. Prethodilo joj je šesnaest godina tajanstvenih zbivanja, terora i straha.

Jure Grando preminuo je 1656. godine u Kringi blizu Pazina. O njegovomn životu malo se zna, a neki tvrde kako je bilo znakova da će poslije smrti postati štrigon, svojevrsni čarobnjak koji se hrani krvlju mlade djece, prenosi Ancient origins.

Valvazor je pisao kako Granda kao potencijalnog vampira nisu propisno pokopali i upravo zbog toga mještani Kringe trpjeli su posljedice. U Istri su pri ukopu potencijalnim vampirima jezik morali probosti čavlom za potkivanje konja, no Juri



Nedugo nakon pokopa pokojnik se počeo ukazivati lokalnom stanovništvu, viđali su njegovu utvaru kako luta selom, čak i kako kuca na vrata nekih kuća.

Da iza te pojave stoje zle sile, mještani su postali svjesni nakon što bi u kućama na koje je utvara Jure Granda kucala, nakon nekoliko dana netko naprasno preminuo. . Dugih 16 godina štrigon je harao mjestom i plašio stanovnike.Njegova se udovica također žalila seoskom glavaru Mihi Radetiću da ju pokojni muž često noću posjećuje, maltretira, čak i siluje.

U grobu našli Granda kako im se smješi

Pokojni Jure Grando postao je prava napast za selo, a čak je 16 godina trebalo da se mještani ohrabre i nešto poduzmu. Tako je jednog dana župan Miho Radetić okupio “grupu srčanih ljudi” i poveo ih na groblje s namjerom da iskopaju Jurino tijelo te da ga probodu glogovim kolcem i okončaju razdoblje straha i terora. Devetero mještana je noseći baklje i raspelo došlo do groblja, otvorilo ga, i zaprepastilo se vidjevši da je pokojnikovo lice rumeno, štoviše, da im se smije.

Preplašena devetorica brzo su se razbježala no župan Miho ih je opet sakupio i poveo natrag do groba. Duhovnik kojeg je župan Radetić pozvao progovorio je nad otvorenim grobom držeći raspelo: “Gledaj, štrigone, tu je Isus Krist koji nas je otkupio od pakla i za nas umro. A ti, štrigone, ne možeš imati mira” – nastavio je s nekim, piše Valvasor, egzorcističkim formulama, a “sablasti su pritom navrle suze na oči”. Zatim su mrtvom tijelu pokušali “protjerati zašiljeni kolac od bijelog gloga kroz utrobu”, ali im to nije polazilo za rukom te se od “tvrdog trbuha” kolac neprestano odbijao. Naposljetku mu je jedan od mještana, imenom Stipan Milašić, sjekirom odrubio glavu na što je mrtvac kriknuo, a grob se napunio krvlju. “Časna gospoda egzekutori” su nakon toga zatvorili grob i Kringa je od toga dana imala mira, utvara Jure Granda nije se više pojavljivala.