NAJLUĐE HRVATSKE TEORIJE ZAVJERE: Od Tita i Tuđmana do Bandićevih fontana, ONI ne žele da ovo znate…

Ako se pitate tko su to oni, prema vlastitom nahođenju birajte između masona, Sovjeta, UDBA-e, ljudi-guštera ili pak drevnog turkijskog plemena za koje vjerojatno niste ni čuli.

Naši ravnozemljaši (da, postoje i u Hrvatskoj) su možda sumanuti (OK, sigurno jesu), ali oni su tek blijeda kopija američkih. Ipak, nakon što vidite što sve tvrde autohtoni pobornici teorija zavjere vidjet ćete da smo barem u nečemu u samom svjetskom vrhu.

Tito je ruski špijun





Dvije su temeljne teorije kako doživotni predsjednik bivše Jugoslavije maršal Tito nije ujedno i Josip Broz rođen 1892. u Kumrovcu. Neki tvrde da je u čistkama između 1935. i 1938. Staljin ubio Josipa Broza i zamijenio ga sovjetskim špijunom. U jednom spornom dokumentu stanoviti Marijan John Markul tvrdi kako je tajnoviti Rus uzeo Brozov identitet 1937., a kao krunski dokaz navodi to što je on poznavao predratnog Josipa Broza i da je tijekom šergtovanja u Sisku ostao bez prsta, a Tito je imao sve prste. Drugi pak tvrde kako je Josip Broz poginuo 1914., a na njegovo mjesto je došao njegov polubrat, rođen u vezi Brozove majke Marije Javeršek i bogatog poljskog Židova Samuela Mayera, kod kojeg je radila u Beču kao služavka. Pristašama te teorije neshvatljivo je kako bi jedan radnik iz Kumrovca mogao svirati klavir, majstorski igrati šah, plesati… Ukratko, svladati sve vještine uz koje je navodni polubrat iz imućne kuće odrastao.

I jedni i drugi dodaju kako je Tito govorio prilično neobičan hrvatski, s jasnom primjesom ruskog. Naravno, objašnjenje kako je tek posrijedi karakteristični govor Kumrovca, začinjen godinama u Rusiji, nije im prihvaljvo.

“Rođen sam 30 kilometara od Kumrovca pa to zatezanje nikad nisam mogao kopirati. Moraš biti rođen u Kumrovcu da bi znao kumrovečki. Može li tko izvan Zagorja tako govoriti? Može li tko skinuti bednjanski?”, rekao je jedan stanovnik Klanjca. Naravno, i sve ostalo ima svoje razumno objašenje (primjerice, u Austro-Ugarskoj bio je običaj da plemići šalju svoje sinove na izučavanje zanata kod majstora, a zauzvrat su majstori slali šegrte u kuće velikaša kako bi se naučili lijepom ponašanju).

Uostalom, na stranu sve crtice iz životopisa – ako je Staljin zaista podmetnuo svog špijuna koji je postao predsjednik Jugoslavije, gadno se zeznuo, i to na duge staze.

Srbi su moždanim valovima porobili Amere pa onda i nas

Elektromagnetski valovi kojima se kontroliraju misli i/ili klima česta su okosnica teorija zavjere, no ona koju je objavila Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore (isti oni koji su htjeli postaviti spomen-ploču ustaši antifašistu Francetiću), toliko je sumanuta da ju je šteta propustiti.

U tekstu “SPECIJALNI RAT PROTIV HRVATSKE: “Četničko-sotonski monstrumi kontroliraju umove nevidljivim moždanim valovima i vrše “umno porobljavanje” izgrađenim sistemom elektroodašiljača i sofisticiranom EMP napravom”, detaljno opisuju kako Srbija odašiljanjem elektromagnetskih valova izluđuje građane Hrvatske i BiH, potiče iseljavanje, mržnju, opću depresiju i netoleranciju.

Ti valovi posebno negativno djeluju na Ustavni sud pa “ukidaju pravomoćne presude, preinačuju presude po željama nalogodavaca, oslobađaju kriminalce, a osuđuju i zatvaraju nevine, pogotovo branitelje Domovinskog rata i sve one koji se usprotive zlu”.

Teza da je Srbija kriva za sve što ne valja u Hrvatskoj nije nova, no HAZUD je otišao korak dalje. Srbi su, naime, porobili cijeli svijet “Preko KOS-a i UDBA-e prvo su klonirali i “pokorili” pojedince u Americi, Kini, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji, EU-u, UN-u. Danas taj proces stavljanja pod kontrolu uma i “vladanja svijetom” ubrzano nastavljaju na području bivše Jugoslavije”, objašnjava Zdenko Tibold. Tekst krije i jedan (doslovno) briljant – objašnjava kako će Srbija elektromagnetskim poljem od ugljika iz zraka napraviti dijamantni štit oko sebe.

APSOLUTNO LUDILO: ‘Srbija odašilje elektromagnetske valove kojima izluđuju Hrvate i potiču ih na iseljavanje’

Hrvati su prvi narod na svijetu

Ovisno o vladajućoj ideologiji mijenja se i ideja o podrijetlu Hrvata: u doba Hrvatskog narodnog preporoda uvjeravali su nas da smo Iliri (ili današnjim rječnikom Albanci), ustaše su tvrdile da su Hrvati izgubljeno gotsko pleme, a svatko tko se protivio Jugoslaviji, tvrdio je da su Hrvati zapravo Iranci. No, etnomuzikolog, mr.sc. Krešimir Galin, otišao je korak dalje i tvrdi da su Hrvati jedini narod koji je svoju kulturu sačuvao dulje od 6000 godina. Prateći kulturne običaje kaže kako može “dokazati kontinuitet migracija prahrvatskog entosa i kulturnih činjenica kroz razdoblje od 6500 godina.”

On tako povezuje šahovnicu, pleter i šestokraku zvijezdu i Mjesec i sa samim Sumeranima, prvom civilizacijom koja je razvila pismo (koja je živjela na području današnjeg Iraka 4000. g. p.n.e.), s iranskim božanstvima Mitre i Varune, s vedskim božanstavima Suria i Anahita s područja jugoistočnog Irana, u kraljevstvu Harahvaiti…

Zna i kada se točno dogodio biblijski potop. “Prahrvati su se selili od Kavkaza pa do Sumera na jug. Nakon biblijskog potopa, koji se dogodio oko 2400 godina prije Krista, ponovno su selili na područje sjevernog Irana te u Europu, dok je drugi migracijski val išao u Indiju i sjeverni i sjeverozapadni Irak”, tvrdi Galin.

Koliko se može shvatiti iz njegova objašnjavanja, i prije toga je dio prahrvata krenuo prema Europi. “Dogodilo se to oko 4500 godina prije Krista od kada datiraju najstarije kamene šahovnice iz kulture Danilo i pleteri iz hvarske kulture”, kaže Galin. Njegovo objašenjenje zašto onda govorimo slavenskim jezikom je to što su se naši preci, nevjerojatno uspješni ratnici, dugo zadržavali oko Kavkaza pa su tamo uzeli slavenske žene.

Doduše, pritom ne objašnjava kako su to prahrvati uzeli jezik od Slavena na Karpatima istodobno dok su bili u današnjoj Europi, kako su to istodobno začetnici indijske i iranske, a ujedno i potpuno nevezane semitske kulture ili Sumerana za koje povjesničari ni danas nisu sigurni kojoj skupini naroda pripadaju. No siguran je da te rupe nisu pravi razlog zbog kojeg mu nitko ne želi objaviti knjigu nego ima svoje objašnjenje: “Problem suvremene hrvatske historiografije je to što još uvijek vladaju ‘travestiti’ odnosno presvučeni pripadnici bivše komunističke ideologije”.

Tuđman je Hazar, Milanović je Hazar, svi smo Hazari…

Prije svega postavlja se pitanje tko su Hazari (ili Kazari). Pa, ovisi koga pitate. Povjesničari govore o Hazarima kao turkijskom polunomadskom narodu koje se u 2. stoljeću raširilo Transkavkazom. U sedmom stoljeću stvaraju moćni kaganat, koji je bio na Putu svile i bogatio se od trgovine. Bili su svojevrsna tampon zona između Bizanta i Sasanidskog carsta. Do 10. stoljeća bili su saveznici Bizanta, no tada im Carigrad okreće leđa i na koncu Kijevski Rusi osvajaju kaganat.

Dok je postojao kaganat, čini se kako je hazarska elita prešla na judaizam upravo kako bi se oduprla kršćanskom Bizantu i Islamu Sasanida. Iako je sasvim sigurno da je u kaganatu postojala vjerska sloboda i da su Hazari slijedili razne religije, to je dovoljno teoretičarima zavjere da ih proglase lažnim Židovima. Prema njima, nakon propasti kaganata, Hazari su se raširili Europom i 90 posto današnjih Židova zapravo su potomci Hazara, a ne Izraelaca iz Palestine.

Sve ono što je nacistička propaganda govorila o Židovima – kako vladaju svijetom, drže bankarski sustav, bogate se na ratovima… teoretičari zavjere pripisuju ovim “lažnim Židovima”. Tako su Rothschildi Hazari, američki predsjednici – svi odreda Hazari ili (hazarski poslušnici), a u osobito nadahnutom tumačenju i Hitlera je u holokaust gurnuo čovjek po imenu Alfred Rosenberg, litavski Hazar (i Adolf Hitler je, pogodili ste, Hazar) Teza je osobito popularna među antisemitima koji bi htjeli pomiriti svoju mržnju prema Židovima i ljubav prema Bibliji (u kojoj su Židovi jasno prozvani Obećanim narodom).

I na našim prostorima teoretičari zavjere, kada žele nekoga diskreditirati, jednostavno kažu kako je Hazar. Tako se da pročitati da su Milanovići originalno Hazari, odnosni pripadnici “đavoljeg plemena, rase urođenih psihopatskih poganskih svećenika koji se nalaze na najvišim razinama bankarstva, trgovine, droge, sotonizma, pedofilije, masovnih ubojstava i zločina protiv čovječnosti”. No Srbin Dejan Lucić, autor knjige Kraljevstvo Hazara, ide korak dalje. Osim što kaže kako su Hazari bili i Josip Broz i srpska dinastija Karađorđevića i Staljin, ovi “lažni Židovi” su i svi Hrvati. “Franjo Tuđman predstavljao se kao Hrvat, a bio je Hazar. Hrvatska nacija je upravo tako i nastala, što se svatko mogao izjasniti kao Hrvat. I ustašku ideologiju je napisao Josip Frank, austrijski agent od utjecaja, također Hazar”, priča Lucić.

…ali zato je Isus Hrvat

Tihomir Mikulić u knjizi Otvoreni pečati tvrdi ne samo da Hrvati nisu Slaveni, nego i da su svi Židovi (oni “pravi”), Indoarijanci (iako bi se taj termin trebao odnositi na narode Indije, za pretpostaviti je kako ih koristi u smislu Indoiranaca, zajedničke indoeuropske skupine iranskih i indijskih naroda ).

Prema njemu, narod Indoarijanaca i Hurita je u 18. i 17. st. p.n.e. osvojio stari Istok i Egipat. Egipćani su se pobunili i istjerali ih iz Egipta te su kasnije stalno ratovali, da bi Amenofis II. s područja današnjeg Izraela odveo mnogobrojne Indoarijance i Hurite kao ratne zarobljenike. Biblijski patrijarsi Abraham, Izak, Jakov i Josip personificiraju pojedine etape u povijesti naroda Hurita, a od dvanaest plemena Izraela samo je Judino pleme bilo semitsko. Dalje opisuje jezične promjene i zahvaljujući šahovnici, ravnoj kapi i tamburuci dokazuje kako su Huriti zapravo Hrvati.

Sve što kaže Davor Domazet Lošo

Sudimo li samo po činu i odlikovanjima, umirovljeni admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo mogao bi se doimati kao ozbiljan vojni strateg, čak i “vojni analitik s težištem interesa na geostrategijskim raščlambama”, kako ga opisuje Wikipedia. No ovaj bivši savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ima toliko sumanutih teza da se postavlja pitanje zašto je čekala prijetnje Sloveniji da ga smijeni.

Požare u Dalmaciji podmeću Jugoslaveni, Slavonija je poplavljena zato što je protuhrvatska hrvatska vlast štitila Srbiju, Velika Britanija će obnoviti Jugoslaviju na Vidovdan, Treći svjetski rat započet će u Rijeci, Hrvatska vlast izvodi unutarnju agresiju na Hrvatsku, teroristički napad u Parizu nije se dogodio, Slobodan Milošević je živ (što je govorio učenicima u školama). Teško je popisati sve “zanimljive” teze jer uglavnim čim se nađe pred kamerom, mikrofonom ili publikom, Domazet Lošo nas upozori na novu prijetnju koju samo on vidi.

TAKO JE GOVORIO LOŠO: ‘Treći svjetski rat počinje u Rijeci’ i još 7 najvećih ludorija bivšeg Kolindinog savjetnika

Bandićeve fontane smetaju komunistima i masonima

Urbanistički plan Zagreba radili su masoni i komunisti (koji su ionako samo prikriveni masoni) a četiri “neuralgične točke Zagreba” – kip Blažene Djevice Marije pored katedrale, Meštrovićev Zdenac života kod HNK-a, Meštrovićev paviljon na Trgu Žrtava fašizma i piramidalni obelisk u ulici Hrvatske bratske zajednice čine okosnicu kojima su masoni kontrolirali tok geomantijske energije. Geomantija je za tlo nešto kao akupunktura za tijelo – pritiskom na određene točke Zemlje se kontrolira protok energije.

“Fontane prekidaju kontinuitet toka tih energija i slabe neuralgične točke i njihovu geomantiju. To što Bandić radi, nekima smeta, ali preciznost je zadana u milimetar…. Dok netko, a Bandić to pokušava fontanama, taj lanac ne prekine, jugoslavenska ideja će i dalje živjeti”, ukratko objašnjava jedan od teoretičara zavjere, po svojim razmišljanjima blizak Nevenu Iveti.