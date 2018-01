NA DNU TIHOG OCEANA OTKRILI GIGANTSKU PIRAMIDU: Je li napokon pronađena Atlantida?

Na oceanskom dnu pronađena je ogromna građevina piramidalnog oblika. Može li nam ona pružiti pravi dokaz o mitskoj Atlantidi?

Na Google Earth mapi primjećena je građevina u Tihom oceanu, u blizini meksičke obale. Veličina strukture procijenjena je na između 5.5 i 17.7 km, piše Express.

Atlantida ili NLO

Autor otkrića je Argentinac Marcelo Igazusta, a video o otkriću objavljen YouTubeu razultirao je brojnim nagađanjima o čemu bi se moglo raditi. Neki tvrde da su to ostaci drevnog potopljenog grada, bizarni NLO, ili čak vanzemaljska baza. Sam Igazausta tvrdi da se radi o vanzemaljskom NLO-u ostavljenom pod vodom. Video komentar opisuje “intenzivno svjetlo u Tihom oceanu duljine 5.5km, oblika poput neke letjelice.

“Radi se o savršenoj piramidi sa stranama baze dimenzija preko 13.5km. Radi se o konzervativnoj procjeni, duljina bi mogla biti i do gotovo 18km”, rekao je stručnjak za teorije o zavjerama o vanzemaljcima Scott C. Waring, koji je pretpostavio da bi to moglo simbolizirati drevnu ciovilizaciju, ili čak nešto vanzemaljsko.



“Čak i ako ovo nije NLO koji je sleto u ocean i koji se koristio kao vanzemaljska baza, još se uvijek radi o monumentalnom otkriću”, rekao je. “Piramida od 13.5 kilometara, najveća koju je svjet ikad vidio, i nalazi se baš blizu Meksiku, u blizini drevnih Majanskih i Astečkih piramida.” Smatra kako su ovo napravili vanzemaljci jer ljudi nikada ne bi mogli napraviti ovako nešto. “Samo bi vanzemaljci bili u stanju postići ovako što.”

A zašto ne bi bila podvodna planina

No gledatelji tvrde kako bi se moglo raditi o drevnom potopljenom gradu, ili čak o Atlantidi. No drugi su napisali kako u stvari nema nikakvih dokaza da je dolje išta osim podvodne planine. “Ne razumijem zašto tvrdite da je ovo NLO? Da, radi se o neidentificiranom objektu (iako najvjerojatnije zato što se radi o planini na morskome dnu) ali ne leti, tako da definitivno nije NLO”, napisala je osoba kojoj očito nije jasno čemu ta opsjednutost vanzemaljcima.