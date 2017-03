MOŽDA NISMO JEDINA LJUDSKA VRSTA NA ZEMLJI: U Indoneziji naletjeli na misterioznog domoroca

Sasvim slučajno, u zabačenom dijelu Indonezije, motociklisti su snimili izgubljeno pleme pigmejaca koje neki povezuju i sa novom vrstom ljudi, tzv. hobitima, otkrivenom prije 14 godina, za koju se mislili da je davno izumrla.

Motociklisti se vozili po rally stazi na Sumatri kada je pred njih iskočio nizak, ćelavi muškarac. Jedan motociklist je izgubio kontrolu i pao, a misteriozni muškarac je otrčao. Jedan motociklist ga je slijedio. Domorodac je uskočio u grmlje sa strane ceste i brzo nestao u raslinju. Motociklisti su ga pokušali slijediti i tragali su za njime, no sve što su našli je veliki štap kojeg je nosio.

Neki od komentatora na snimci vjeruju kako su nabasali na pripadnika legendarnog plemena Mante.



Živjeli s nama i krali nam bebe

Indonežani već stoljećima pričaju o šumskim ljudima. Prema pričama, izrazito su niskog rasta te izbjegavaju kontakte s vanjskim svijetom. Navodno je jedan par tih pigmejaca uhvaćen početkom 18. st. i poklonjen sumatranskom sultanu, no za to ne postoje jasni dokazi. Legenda o plemenu Mante je prilično živa u starim žiteljima Sumatre, koji pričaju kako su šumski ljudi krali njihove zalihe hrane, a “žene su imale tako velike grudi da su ih prebacili preko ramena dok su trčale kako im se ne bi vukle po podu”. Ipak, i prema predaji su pigmejci izumrli jer su prije sedam generacija ljudi poveli ekspediciju kako uništili “male ljude koji im kradu hranu i bebe”.

Legenda o plemenu Mante, i njihove varijacije na drugim otocima osobito su zainteresirale antropologe nakon što su 2003. na drugom kraju arhipelaga pronađeni ostaci drevne izumrle ljudske vrste, nazvane Homo florensis, koji su zbog rasta dobili nadimak ‘hobiti’. Visoki tek nešto više od metra, živjeli su prema prvim procjenama i do prije 12.000 godina, što bi značilo da su isto vrijeme na otoku živjeli i moderni ljudi i hobiti. Iako su nova mjerenja pokazala da su najmlađi za sada pronađeni ostaci stari 50.000, Homo florensis i dalje intrigira antropolge koji ne isključuju da je ‘Flo’ nastavio živjeti i dočekao modernog čovjeka. Upravo na njima, tvrde pobornici, razvila se legenda o Ebo Gogou- kako pigmejske šumske ljude nazivaju na otoku Flores.

Vjeruje se kako je nastao od zajedničkog pretka Homo erectusa, koji je postao patuljast nakon što je prije milijun godina došao na otok, zbog malo izvora proteina, čemu u prilog ide i pronađeno kameno oruđe dok drugi misle kako je u pitanju vrsta koja je evoluirala od još starijeg pretka, Australopithecusa.