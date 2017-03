MONGOLSKI CRV SMRTI: ‘Debeo je kao ljudska ruka, a vlada želi zabraniti njegovo istraživanje’

Duboko u pustinji Gobi živi tajanstveni mongolski crv smrti. Ne postoje konačni dokazi, ali opisi onih koji tvrde da su vidjeli tajanstveno stvorenje su nevjerojatno podudarni, a mongolska vlada je svojedobno donosila i zakone koji zabranjuju istraživanje.

Olgoi-Khorkhoi (veliki crijevni crv na mongolskom), prema pričama je dulji od metra, debeo i crven. Izgleda kao debelo crijevo ispunjeno krvlju. Neki tvrde da ima šiljat rep, drugi tvrde da može štrcati kiselinu na žrtvu. Ovaj crv koji živi na jugu pustinje Gobi, zakopan u pijesku iz kojeg iskoči i hvata plijen – ubija sve od glodavaca do deva, a i neoprezni ljudi mogu postati žrtva crva smrti, prenosi Ancient origins.

Mještani su uvjereni u njegovo postojanje, a čak ga je i mongolski premijer Damdinbazar 1922. opisao stranoj ekspediciji.



Skeptici tvrde kako je u pitanju tek narodna predaja. Opisi su vrlo detaljni i podudarni, ali za sada nema ni jednog neoborivog dokaza. U Mongoliji se od vajkada pripovjeda o stravičnom predatoru, no privukao je pozornost zapada tek kada 20-ih godina prošlog stoljeća paleontolog Roy Chapman Andrew detaljno prenio legendu. On je bio skeptičan, ali je probudio velik interes kriptozoologa i do danas su mnogi istraživači krenuli u potragu za misterioznim kriptoidom.

Vlada stopira istraživanje, mještani šute

Za sada, najdetaljniju potragu poveo je Ivan Mackerle. Češki kriptozoolog otputovao je na jug Mongolije ’90-ih godina. Mnogi Mongoli nisu htjeli pričati u legendarnom crvu, bilo iz straha da ih stranci ne dožive nazadnima, bilo iz straha od vlasti koje su zabranile istrage. Ipak, na kraju je vlada ukinula zabranu pa je njegova potraga postala lakša. Crva je opisao “debelog kao ljudska ruka, s kožom koja služi kao egzoskeleton, a glavu mu je teško razlikovati od repa jer nema očite oči, nosnice ili usta”. No i on se morao oslanjati na opise drugih. Ipak, uvjeren je da postoji. Drugi istraživači misle kako je posrijedi neka varijanta smrtonosne ljutice, obzirom na to da donekle odgovora opisu i pljuje otrov i do metar i pol. No mali je problem što živi u Australiji i Novoj Gvineji.