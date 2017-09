MISTERIJ ZLOGLASNOG VRAŽJEG TJESNACA: Smrt skupine planinara prije 58 godina i dalje je zagonetka, a sad je pronađeno novo tijelo

Na mjestu na kojem je prije 58 godina pod misterioznim okolnostima nastradala skupina studenata, ponovo je pronađeno tijelo turista. Uzrok smrti se još istražuje.

Prije nekoliko dana u Vražjem tjesnacu, na mjestu kojem je nemoguće prići bez posebne opreme pronađeno tijelo turista koji je iznenada preminuo. Nagađa se kako je uzrok smrti smrzavanje, no okolnosti smrti se još istražuju. Svake godine, prijevoj uzme nekoliko života, a na zao glas došao je nakon misterizonog stradavanja skupine mladića 1959. koje do danas nije objašnjenja.

Stradali iskusni planinari

Deset studenta s Politehničkog fakulteta u Jekaterinbugu krajem siječnja 1959. otišla je na planinarsku ekspediciju na sjeveru Uralskog gorja, a cilj je bio osvojiti vrh planine Otorten. Iako visoka tek 1234 metara, išli su usred zime, što u ovom dijelu Rusije podrazumijeva velike količine padalina i temperature od -30 stupnjeva Celzijevih.

Skupinu studenata, koji su svi redom bili iskusni planinari, vodio je inženjer Igor Djatlov. Minerolog i geolog Juri Judin se razbolio, te je morao odustati od ekspedicije i vratiti se kući. Zbog otežanih vremenskih uvjeta ostatak grupe podigao je bazni logor na planini Kholat Syakhl, kojeg narod Mansi koji živi toj Tjumenskoj oblasti, naziva planinom smrti. Danas je poznatiji pod imenon Djalatovljev prijevoj, prema vođi stradalih studenata.



Dnevnik otkrio dan smrti?

Do svog cilja nisu stigli, niti su se telegramom javili kućama pa je pokrenuta potraga. Kamp je pronađen tek 26. veljače 1959. Napušten. Šatori su bili razrezani, iznutra. Novac, željezničke karte, alkohol – sve su ostavili u šatorima i, ono što je najviše šokiralo spasioce, u kampu su ostavili i tešku zimsku odjeću i obuću. Pronađen je i dnevnik, u kojem je zadnja bilješka bila datirana 2. veljače.

Tragovi koje su mogli razaznati pokazivali su da su pobjegli iz šatora trčeći, ali da u blizini nije bilo drugih ljudi ili životinja.

Nekih kilometar nizbrdo od kampa, pronašli su pet tijela, među ostalima i vođu ekspedicije Djalatova. Bili su polugoli, a neki među njima i bosi. Trojica od njih su, sudeći prema položaju, krenula natrag prema šatorima. Dvojica su imala opečene ruke i nađena su pored drva i ostataka male vatre.

Misteriozne ozljede

Preostala četvorica pronađena su tek nakon tri mjeseca, na obližnjoj padini. Oni su bili nešto bolje odjeveni, ali izgleda da su jedni nosili odjeću drugih. “Mrtvi su, čini se, ustupili odjeću živima: Noga Ljudmile Dubinine bila je zamotana u komad hlača Jurija Krivonišenka, a Semjon Zolotarjov je nosio Dubininu kapu i kaput. Neki komadi odjeće bili su rezani, kao da su nasilu skidani”, prenosi Atlas Obscura. Za razliku od petorke pronađene nizbrdo od kampa, na ovim tijelima pronađene su i ozlijede – dvoje je imalo slomljena rebra, a jedno tijelo imalo je frakturu lubanje. No nije bilo oštećenja tkiva koje bi bilo karakteristično za tupe udarce, a ozljede su, prema autopsiji, zadane nadljudskom snagom.

Istraga držana u tajnosti

Istraga je dugo trajala, no bez jasnog zaključka, osim da su “stradali od prirodnih uvjeta”. Dosje o istrazi, koja je službeno prekinuta u svibnju 1959. stavljeni su tajni arhiv. Objavljeni su tek 1990. no, tvrde upućeni, ključni dijelovi su nedostajali. Jasno je samo kako je šestoro planinara umrlo od hipopertmije.

Zataškani vojni pokus?

Neki teoretičari zavjere pišu kako su kod mnogih pronađeni tragovi od zračenja, a u prilog tome navode dvojicu opečenih ruku, kao i činjenicu da javnost nikada nije dobila uvid u dio autopsije u kojem se govori o unutarnjim organima.

Prema njima, najvjerojatnije objašnjenje je testiranje radiaktivnih padobranskih bombi s uranom. Eksplozija iznad tla, prema njima, objasnila bi ozljede, a radijacija bi bila uzrok i gubitku pigmenta kože i kose, koju su navodno primijetili na tijelima. Dodaju kako je zbog toga vojska sve zataškala. No problem je u tome što ozlijede nisu jednake kod svih, a fotografski film je pronađen neoštećen.

Ubio ih Jeti?

Druga teorija je kako ih je napao Menk, ruska varijanta Jetija. Skupina koja je smrznula, prema tom objašnjenju jednostavno je bježala od stvorenja, a u prilog navode i ozlijede “zadane nadljudskom snagom”. Osim toga, u dnevniku je pronađena i bilješka “Od sada smo sigurni da snjegovići postoje. Mogu se naći na sjevernom Uralu, uz planinu Otorten” No nisu nađeni nikakvi tragovi osim stradalih planinara, a zapis o snjegovićima se vjerojatno odnosi na same planinare.

Paradoksalno skidanje

Jedno od ponuđenih objašnjenja i “paradoksalno skidanje”. Kod smrzavanja, vrhovi živaca odumiru pa pothlađeni čovjek (koji najčešće počinje gubiti razum) osjeća kako mu koža bridi kao da gori i počinje se skidati. To bi možda objasnilo one koji su stradali od hipotermije no nevjerojatno je da se svima javila u isto vrijeme. Osim toga, ne objašnjava zašto su opće počeli bježati iz logora. U prilog toj teoriji ide to što je 2. veljače, na dan bila snježna oluja u tom kraju. Ipak, taj zapis pokazuje kako im je moral prilično visok, a svi su bili iskusni planinari.