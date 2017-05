JEZIVE REZBARIJE NA ‘KAMENU LEŠINARA’: ‘Komet je izbrisao civilizaciju poput naše prije 13.000 godina. Zemlju čeka još snažniji udar 2030.’

Recimo da se sve teorije urote Dana Browna pokažu istinitima. To ne bi bilo ni upola ludo kao objava u opskurnom znanstvenom časopisu koja je potvrdila istinitost 20-godišnjeg istraživanja ekscentričnog arheologa Grahama Hanckoka.

Njegovo inzistiranje kako je visokorazvijenu ljudsku civilizaciju izbrisala globalna katastrofa, koje se sada sjećamo samo preko mitova i biblijskih priča o Noi i poplavi, stručnjaci su ismijavali od kada je prvi put govorio o tome još sredinom devedesetih, piše Daily Mail.

Dokazi u Turskoj

Hanckokova najnovija knjiga ‘Magicians Of The Gods’ predstavlja nalaze sa svih strana svijeta, a tvrdi i kako je mini ledeno doba koje je prekrilo planet prije 13.000 godina posljedica udara kometa koji je prouzročio razarajuće potrese i tsunamije.

Neki od njihovih najuvjerljivijih, doduše pomalo neobičnih, dokaza otkriveni su pri iskopavanju u Turskoj, na nalazištu Gobekli Tepe. Hanckok tvrdi kako je tamo pronašao najznačajnije djelo monumentalne arhitekture na Zemlji.



Unatoč detaljnim opisima u knjizi, u kojoj se svaki dokaz detaljno objašnjava, Hanckok je naišao na uobičajeno negiranje kada mu je knjiga izdana 2015.

Nazivali su ga sanjarom, zaluđenim amaterom, a često se navodilo njegovo uvjerenje kako su halucinogene droge pravi intelektualni stimulanti. Ova glupost je arheologija za nadrogirane hipije, govorili su njegovi protivnici..

Tako da, kada je prošloga tjedna objavljeno istraživanje koje je potvrdilo brojne njegove tvrdnje te dokazalo kako je svih 20 godina bio u pravu, možda ni ne iznenađuje kako je objava primila najmanju moguću količinu medijske pažnje.

Drevni natpisi

Natpisi iz Gobekli Tepea stvarno opisuju udar kometa, kao i to da se dogodio godine 10.950 pr. Kr., tvrde ozbiljni stručnjaci iz Škole za inženjerstvo Sveučilišta u Edinburghu. Njihov se izvještaj pojavio u malo poznatom Međunarodnom časopisu za sredozemnu arheologiju i arheometriju kojeg objavljuje Egejsko sveučilište.

No sama opskurnost izvora ne može prikriti značaj znanstvenog otkrića. Hanckokove tvrdnje zvuče kao da su iz scenarija hollywoodskog filma katastrofe, SF epa i detektivskog trilera, sve u jednome. Njegove teorije uključuju i piramide, kao i buduće uništenje planeta.

I ako se i konvencionalni arheolozi počnu slagati s njime, to će predstavljati seizmičku promjenu smjera znanosti.

Kataklizma prije 13.000 godina

Većina se stručnjaka slaže kako je prije 13.000 godina, dok je Zemlja izlazila iz posljednjeg ledenog doba, kataklizmički događaj prouzročio iznenadnu, šokantnu klimatsku promjenu. To je dovelo do naglog zahlađenja, koje je trajalo oko 1.500 godina.

Znanstvenici imaju brojne teorije kojima objašnjavaju taj događaj, no Hanckok tvrdi kako već imamo sve potrebne dokaze: preko 200 drevnih mitova iz brojnih dijelova svijeta. Svi oni govore o drevnoj ljudskoj civilizaciji koju su uništile poplava i vatra.

Uz to postoje i fizički dokazi, u obliku golemih kamenih gromada, depozita platine i sitnih dijamanata širom Sjeverne Amerike, što su sve ostaci ogromnog udara.

Postoji samo jedno objašnjenje, tvrdi Hanckok, i ono se poklapa s opisom urezanim u vapnenačkim stupovima pronađenima u Gobekli Tepeu.

Udar kometa

Naš je planet pogodio komet. Udario je snagom simultane eksplozije nekoliko tisuća nuklearnih bombi. Udar je izbrisao brojne veće životinjske vrste, poput vunastog mamuta, te je gotovo uništio i čovječanstvo.

No neki su ljudi ipak preživjeli, uključujući pretke plemena Ojibwa u kanadskoj preriji, koji još uvijek pričaju priču o Penjajućoj nebeskoj zvijezdi dugoga repa koja je projurila nebom te spalila zemlju. Njihov mit tvrdi kako je nakon nje “svijet bio drugačiji”.

“Nakon toga, bilo je teško preživjeti. Vrijeme je bilo hladnije nego prije. Izgleda da je jedan od stupova u Gobekli Tepeu služio kao podsjednik na ovaj razarajući događaj, vjerojatno najgori dan u povijesti od završetka ledenog doba”, rekao je dr. Martin Sweatman sa Sveučilišta u Edinburghu.

Dio rezbarija u Goblekiju pokazuje čovjeka bez glave, grafički simbol pokolja ljudi.

Neobjašnjiva znanja iz prošlosti

Ključno otkriće je serija nomadskih rezbarija na stupu znanom kao Kamen lešinara, koji predstavlja konstelacije zvijezda kao i sam komet. Zvijezde se ne nalaze u položaju u kojem ih vidimo danas, već onako kako su bile prije gotovo 13.000 godina, što je omogućilo znanstvenicima točno odrediti vrijeme udara kometa.

To znači da u vrijeme kada su rezbarije napravljene, prije oko 11.000 godina, njihovi autori već posjedovali astronomsko znanje o tome gdje su se zvijezde na nebu nalazile 2.000 godina ranije. To pokazuje spekulativnu sofistikaciju koju ljudi, u ono vrijeme primitivni lovci i sakupljači – kako glasi službena povijest, teško da su mogli posjedovati.

Hanckok već 20 godina inzistira kako postoji samo jedno objašnjenje takvog eksplozivnog intelektualnog razvoja. Neki, poput Švicarca Ericha von Danikena, predložili su da su Zemlju posjetili vanzemaljski istraživači. No Hanckokovo je objašnjenje daleko uvjerljivije. On vjeruje kako je prije udara kometa postojala ljudska civilizacija, na stupnju razvoja barem kao što su bili Rimljani.

Ne znamo koji su jezik govorili niti kako su čuvali svoje znanje. No osim ako grupa izbjeglica-lovaca u današnjoj Turskoj nije prije 11.000 godina iznenada došla do velikih otkrića iz više grana znanosti, drevna je civilizacija sigurno morala postojati.

Poznati znanstvenik i SF autor Arthur C. Clarke rekao je kako “svaka dovoljno napredna tehnologija djeluje poput magije”. Znanje koje su posjedovali preživjeli sigurno je običnim nomadima djelovalo poput magije.

IMALI SU ISTE UČITELJE? ‘Drevno božanstvo Inka vjerojatno je vladar još drevnije napredne civilizacije’

Najava nove prijetnje

Nakon što se pokazalo kako su osnovne postavke njegove teorije točne, i druga Hanckokova teorija iznenada djeluje znatno manje nemoguća.

Naime, on vjeruje kako stupovi iz Gobeklija ne opisuju samo drevni svemirski sudar, već i predviđaju još jedan.

Hanckok vjeruje kako je ono što je udarilo Zemlju prije 13.000 godina bio veliki komad iz meteorskog jata Taurida, pojasa koji se sastoji od više milijuna svemirskog kamenja.

Skrivena u tome pojasu, tvrde astrofizičari, nalazi se neeksplodirana bomba planetoida, superugrijane stijene koja je poput orbitirajuće ručne bombe.

Unutar tanke kore nalazi se ključajuća masa katrana, koja povećava pritisak sve dok ne detonira. Tisuće kamenih gromada, veličine i do dva kilometra, odletjeti će na sve strane. No ne možemo sa sigurnošću reći kada će se to dogoditi.

Udar neke od tih stijena bio bi razorniji od udara od prije 65 milijuna godina, koji je izbrisao dinosaure. A mi trebamo proći pokraj Taurioda za 13 godina, 2030. godine…