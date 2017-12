IZGUBIO NEVINOST S IZVANZEMALJKOM: ‘Čim sam je vidio, strašno sam se napalio… bilo je bolno, ali jako intenzivno’

Sa 17 godina izgubio je nevinost s izvanzemaljkom, no daleko od toga da je to najbizarniji susret s alienima Amerikanca koji, kaže, ima jedno zemaljsko i nebrojeno mnogo izvanzemaljske djece.

David Huggins, 74 godišnji mesar iz New Jerseyja, prije nekoliko se mjeseci našao u zagrljaju (uvjetno rečeno) žene koju poznaje još od mladosti. S njom se našao “tamo”, kako neodređeno naziva drugu razinu u kojoj se susreće s izvanzemaljcima.

Trojica dlakavih ga zaskočila u šumi

Prvi se put s izvanzemaljcima susreo na javi, kada je imao samo osam godina. “Igrao sam se ispod drveta kad sam čuo neki glas koji govori ‘David, iza tebe’. Okrenuo sam se i ugledao trojicu niskih dlakavih tipova s ogromnim svjetlucavim očima. Krenuli su ravno prema meni i mislio sam da se radi o čudovištima. Nisam znao što da mislim. Zanimljivo je da sam se u jednom trenutku osjećao kao da kroz njihove oči gledam sebe. Prestrašio sam se i pobjegao, a oni su se okrenuli natrag u šumu”, opisao je David svoje društvo u ruralnom dijelu američke Georgije.

No najupečatljiviji susret imao je prije 57 godina kada je s izvanzemaljkom izgubio nevinost. Imao je 17 godina.



‘Imala je predivno tijelo

“Sjećam se kao da je bilo jučer. Šetao sam šumom i ugledao ženu kako sjedi ispod drveta. Ustala je i krenula prema meni. Jako sam se uzbudio i skinuo hlače najbrže što sam mogao. Pao sam na leđa i dok me je ona gledala doživio sam orgazam koji je bio prilično bolan i intenzivan. Gledao sam je u oči i potom se onesvijestio”, kaže David.

Misteriozno biće s kojim je izgubio nevinost nazvao je Crescent. Nastavio se nalaziti s njom čak i nakon što se s 19 godina preselio u New York. “Bila je prekrasna. Imala je predivno tijelo. Jedino što je bilo drukčije na njoj su iznimno dugi nokti, ogromne oči i neobično blijedo lice”, opisuje ljubav svog života (na Zemlji) razvedeni David. “Naša veza je bila bliska, topla i prijateljska, ona je bila zapravo moja djevojka”, nastavlja.

‘Ne, ne, ne, ne drži se tako beba…’

No njihov odnos drastično se promijenio kada je saznao da ima dijete. Izvanzemaljsko, naravno.

“Nešto sam slikao kad se odjednom otvorio zid i pojavila se Crescent. Bila je strašno uzrujana i rekla mi ‘David, beba umire’. Ja sam rekao ‘Beba, kakva beba?’ ‘Tvoja beba, ali umire’, i ja sam na to rekao ‘Pokaži mi bebu’. Isprva nije htjela pa sam morao tri puta zaurlati ‘Pokaži mi bebu!!!”, prisjeća se David.

“Podigla je bebu iz nekakvog spremnika i primila je ispred sebe. “Beba je samo visila. Rekao sam joj ‘Ne, ne, ne, bebu moraš držati nježno u svojim rukama. Gledaj, moram doći tamo’. Crescent se protivila i rekla mi je da ne smijem tamo, no ja sam joj samo odgovorio ‘Gledaj ovo’. Otišao sam na krevet i onesvijestio se.”, opisuje David.

‘Navio sam sve svoje bebe’

“Iduće što znam je da sam tamo. Kukcoliko stvorenje mi je došlo i prilično uzrujano me pitalo što ja radim tu, a ja sam odgovorio kako moja beba umire. Vidio sam Crescent kako je drži. Beba se nije micala. Pružio sam ruku kako bih je dodirnuo i čim sam je dotaknuo, kao da je statički elektricitet skočio s mene na nju i ona se pomaknula”, priča o svom spasonosnom susretu.

“Kukcoliki me pogledao i samo rekao ‘Idi sa mnom’. Ušli smo u sobu punu beba, gledam ih i pitam ‘O Bože, čije su to bebe’. Pokazao je prema meni. Nisam mogao doći k sebi, ali to su bila moja djeca i morao sam im pomoći i tako sam ih dodirom sve navio”, opisuje David.

Vjeruje da su mnogi doživjeli slične susrete s izvanzemaljcima, no da ih je strah o tome govoriti. Kako bi mogao što točnije dočarati svoje susrete, David je počeo i slikati svoje doživljaje, prenosi Daily mail.